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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مدينة أبو قير الجديدة مشروع عملاق في قلب البحر المتوسط وميناء عالمي ينافس الموانئ الدولية

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مشروع مدينة أبو قير الجديدة يمثل نقلة حضارية غير مسبوقة في تاريخ التنمية العمرانية في مصر، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع الرقعة العمرانية وبناء مدن حديثة غير تقليدية.

منطقة تنموية متكاملة

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، إن الرئيس السيسي يتابع عن قرب تفاصيل مشروع مدينة أبو قير الجديدة منذ ما يقرب من عامين، حيث يتم تنفيذ المشروع بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار خطة الدولة لتطوير الساحل الشمالي الشرقي وتحويله إلى منطقة تنموية متكاملة.

كثافة سكانية مرتفعة

وأوضح أن مدينة أبو قير الجديدة تُعد مدينة فريدة من نوعها، حيث يتم إنشاؤها داخل البحر مباشرة من خلال بحيرات صناعية ومخططات عمرانية متطورة، مشيرًا إلى أن الموقع الحالي لمحافظة الإسكندرية يعاني من كثافة سكانية مرتفعة وضغط كبير على البنية التحتية، ما يجعل التوسع الأفقي أمرًا صعبًا، وهو ما دفع الدولة للتفكير في حلول غير تقليدية.

إنشاء ميناء أبو قير الجديد

وأضاف أن المشروع لا يقتصر على كونه مدينة سكنية فقط، بل يشمل إنشاء ميناء أبو قير الجديد، الذي وصفه بأنه سيكون واحدًا من أكبر الموانئ في منطقة البحر المتوسط، مؤكدًا أن بعض أرصفة الميناء تمتد إلى نحو 8 كيلومترات، مع أرصفة بعرض يصل إلى 22 مترًا، وهو ما يؤهله لاستقبال أكبر السفن العالمية التي قد تصل حمولتها إلى 24 ألف حاوية.

الاتفاقيات البحرية القائمة

وأشار موسى إلى أن الميناء الجديد سيكون متعدد الأغراض، حيث يخدم أنشطة الحاويات والبضائع العامة والصب السائل والمواد البترولية، بالإضافة إلى نشاط "الرورو" لنقل السيارات، بما يعزز حركة التجارة بين مصر ودول أوروبا، خاصة في ظل الاتفاقيات البحرية القائمة مع موانئ إيطالية مثل ميناء كريز.


وأكد أن المشروع يعكس رؤية استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، من خلال إنشاء موانئ حديثة قادرة على المنافسة الدولية، لافتًا إلى أن ما يتم تنفيذه في أبو قير يمثل حلمًا يتحول إلى واقع على الأرض.


واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن الدولة لا تكتفي بعرض المخططات، بل تنفذ مشروعات عملاقة يراها المواطن على أرض الواقع، في إطار خطة شاملة لبناء الجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى التنمية العمرانية السيسي ميناء أبو قير الجديد

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