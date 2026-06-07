أحمد موسى: كورنيش جديد بطول 10 كم ومشروع أبو قير الجديدة.. مدينة متكاملة تُبنى داخل البحر وتغير خريطة الإسكندرية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مشروع مدينة أبو قير الجديدة يمثل أحد أكبر المشروعات التنموية في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ رؤية متكاملة لتحويل المنطقة إلى مدينة عالمية حديثة داخل قلب البحر المتوسط.



وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، إن الجولة الميدانية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء اليوم بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، كشفت حجم العمل الجاري في المشروع، والذي لا يقتصر على مدينة سكنية فقط، بل يشمل منظومة عمرانية واقتصادية وسياحية متكاملة.

مدينة عصرية على أعلى مستوى

وأوضح أن مدينة أبو قير الجديدة ستضم أبراجًا سكنية حديثة، وشققًا متنوعة، ومناطق ترفيهية، ومطاعم، وخدمات متكاملة، لتكون مدينة عصرية على أعلى مستوى، مؤكدًا أن المشروع يمثل امتدادًا طبيعيًا لتطوير منطقة أبو قير والإسكندرية بشكل عام.

إنشاء كورنيش جديد

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء كورنيش جديد موازٍ للكورنيش الحالي بطول يصل إلى نحو 10 كيلومترات، داخل منطقة ممتدة في قلب البحر، وهو ما يمثل نقلة نوعية في شكل الواجهة البحرية لمحافظة الإسكندرية، ويخفف الضغط عن الكورنيش القديم.

مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات

وأشار موسى إلى أن المشروع يشمل كذلك إنشاء ميناء أبو قير الجديد، والذي سيُخصص لتداول الحاويات والبضائع والصب السائل والمواد البترولية، بالإضافة إلى نشاط نقل السيارات (الرورو)، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.

استدامة البنية التحتية

ولفت إلى أن البنية الهندسية للمشروع تعتمد على أعمال ضخمة داخل البحر، تشمل إنشاء جزيرة صناعية، وتنفيذ حواجز أمواج تمتد لنحو 9 كيلومترات، بهدف حماية المدينة الجديدة من العوامل الطبيعية والأمواج، وضمان استدامة البنية التحتية.



وأكد أن هذه الأعمال تمثل نموذجًا هندسيًا متقدمًا يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتخطيط العمراني، بما يتيح إنشاء مدينة متكاملة داخل البحر لأول مرة بهذا الحجم في مصر.

مركز إقليمي وعالمي للوجستيات

وشدد أحمد موسى على أن مشروع أبو قير الجديدة لا يخدم الإسكندرية فقط، بل يمثل إضافة استراتيجية للاقتصاد المصري ككل، من خلال دعم السياحة، وتعزيز حركة التجارة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للوجستيات.



واختتم بأن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع يعكس حجم التحول الكبير الذي تشهده الدولة، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة مهمة في بناء “الجمهورية الجديدة” التي تعتمد على التنمية الشاملة والمشروعات غير التقليدية.