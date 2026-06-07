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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هاني يونس: مصر تتجه بقوة نحو الطاقة المتجددة.. ودعم واسع لاستخدام الطاقة الشمسية داخل المنازل والمشروعات

هاني يونس
هاني يونس
محمد البدوي

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، في إطار خطة تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة وتعزيز الاستدامة.

تشجيع المواطنين والقطاع الخاص

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين والقطاع الخاص على التوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، سواء في المنازل أو المنشآت الخدمية والصناعية، باعتبارها أحد الحلول المستقبلية المهمة لتقليل الضغط على شبكات الكهرباء وتحقيق كفاءة أعلى في الاستهلاك.

الظروف المحلية والبنية التحتية

وأشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد بشكل واسع على الطاقة الشمسية داخل المباني السكنية والمنشآت العامة، وهو ما تسعى الدولة المصرية إلى الاستفادة منه وتطبيقه بشكل تدريجي وفقًا للظروف المحلية والبنية التحتية المتاحة.

استخدام الطاقة النظيفة

وأضاف أن الدولة توفر حاليًا بيئة داعمة لهذا التوجه من خلال تحسين البنية التشريعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمواطنين الراغبين في استخدام الطاقة النظيفة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى الجمهورية.

تحسين جودة الحياة للمواطنين

وشدد يونس على أن التوجه نحو الطاقة الشمسية يمثل جزءًا من رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الانبعاثات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في هذا القطاع الحيوي.

تعميم التجارب الناجحة 

واختتم بأن الدولة تعمل على تعميم التجارب الناجحة في مجال الطاقة النظيفة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة في مصر، وعلى رأسها سطوع الشمس طوال العام.

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