هاني يونس: توسعات عمرانية وصناعية كبرى تعيد تشكيل الإسكندرية وتدعم التنمية والاستثمار في مصر

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا مشروعات تنموية كبرى تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة ودعم الاستثمار في مختلف المحافظات، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية.

رفع كفاءة المناطق العمرانية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" أن هذه المشروعات تعتمد على رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة المناطق العمرانية والصناعية، من خلال تطوير شبكات الطرق والموانئ والمناطق الاقتصادية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات اليومية للمواطنين.

تطوير الكورنيشات والمناطق المطلة

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات حضارية كبرى على امتداد السواحل، تشمل تطوير الكورنيشات والمناطق المطلة على البحر، بما يحقق نقلة نوعية في الشكل العمراني والسياحي لمحافظة الإسكندرية، ويعزز من مكانتها كواجهة بحرية مهمة في مصر.

زيادة الإنتاج والتصدير

وأضاف أن هناك توسعات كبيرة في المناطق الصناعية، تشمل جذب استثمارات محلية وأجنبية، وإنشاء مصانع حديثة في مجالات متنوعة، من بينها الصناعات الثقيلة والمتوسطة، بما يدعم زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة.

مركز إقليمي للتجارة والصناعة

وشدد يونس على أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، وتحويلها إلى مركز إقليمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عبر تطوير الموانئ وربطها بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة.

مشروعات عمرانية وصناعية

واختتم بأن ما يتم تنفيذه من مشروعات عمرانية وصناعية يمثل نقلة نوعية حقيقية، تعكس حجم الجهد المبذول في بناء دولة حديثة تعتمد على التخطيط والتنمية المستدامة، وتستهدف تحسين حياة المواطن بشكل مباشر.