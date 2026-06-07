هاني يونس: مصر تسير على الطريق الصحيح اقتصاديًا.. وهناك توسعات استثمارية أجنبية ومحلية

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمضي في طريق اقتصادي صحيح يعزز مناخ الاستثمار ويدعم توسع الشركات المحلية والعالمية داخل السوق المصري.

شركات أمريكية وأوروبية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" أن عددًا من الشركات الأجنبية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية وعربية، تشهد توسعات جديدة داخل مصر، عبر إنشاء مشروعات واستثمارات إضافية، بما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستقرار بيئة الأعمال.

موانئ ومطارات وشبكات طرق

وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال حزمة من التسهيلات التشريعية، إلى جانب تطوير البنية التحتية من موانئ ومطارات وشبكات طرق، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ضخ استثمارات جديدة

وأضاف أن السوق المصري ما زال يمتلك فرصًا كبيرة للنمو، مؤكدًا أن العديد من المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، يواصلون ضخ استثمارات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة بالفعل، بدلًا من الخروج من السوق.

التحديات واستثمار الفرص

وشدد يونس على أن المستثمر المصري يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يمتلك قدرة على التكيف مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة، مشيرًا إلى أن الدولة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية.

مشروعات البنية التحتية

واختتم بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن في مؤشرات الاستثمار، مع استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير البيئة التشريعية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من رؤوس الأموال.