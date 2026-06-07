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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: صرف 600 آلف جنيه إعانة عاجلة لـ60 أسرة متضررة بعقاري كفر طهرمس

عمارتي كفرطهرمس
عمارتي كفرطهرمس
أحمد زهران

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة صرف إعانة عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل أسرة من الأسر المتضررة بالعقارين الكائنين بشارعي أحمد نور الدين وحسين عباس المتفرعين من شارع كفر طهرمس بمنطقة فيصل التابعة لحي الهرم، بإجمالي 60 أسرة،  مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسر المتضررة وتخفيفًا للأعباء المعيشية عنها.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية ممثلين عن مديرية التضامن الاجتماعي ومأمورية الضرائب العقارية وإدارة الأملاك وحي الهرم، تتولى فحص ودراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتضررة وشاغلي العقارين، كل حالة على حدة، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.

وطالب محافظ الجيزة بسرعة استكمال تقرير المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأن العقارين، ومتابعة تنفيذ ما ينتهي إليه من توصيات وإجراءات فنية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للنتائج الفنية المعتمدة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة منذ تلقي البلاغ الخاص بميل العقارين من خلال تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات الفنية المختصة، مشددًا على تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للأسر المتضررة والتعامل الفوري مع أي مستجدات بما يحقق الحفاظ على الأرواح والممتلكات .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي الهرم

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