قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البرتغالي كارفالهال
هاني يونس: الدولة تمضي في خطة تنموية شاملة بالمدن الجديدة والمشروعات القومية
تضرر من قيام أشخاص بالتعرض لنجليه.. القبض على طرفي مشاجرة في المنوفية
هاني يونس: المحاور والطرق الجديدة شريان رئيسي للتنمية وربط المدن والمشروعات القومية في الجمهورية الجديدة
البنك المركزي يعلن قبول أدوات دين محلية بـ 103.6 مليار جنيه.. والفائدة ترتفع لـ 24.5%
أحمد موسى: مصانع عملاقة وفرص عمل بالملايين.. ومصر تواصل الإنتاج رغم أزمات العالم
كأس العالم 2026| منتخب مصر يتوجه إلى سبوكين مساء اليوم استعدادا لمواجهة بلجيكا
قاليباف: الحصار البحري علينا يجعل القواعد والمصالح الأمريكية أهدافا مشروعة
الحفني: سلامة الطيران أولوية.. وخطة وطنية شاملة لمواجهة مخاطر الطيور بمحيط المطارات
بمسارات تصل لـ 124 كم.. مدبولي يكشف موعد تشغيل "قطار أبو قير" بعد تحويله لمترو أنفاق عالمي
غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية: لم نسجل شكاوى من صعوبة الأسئلة
تشغيل خط بديل.. السكة الحديد تحتوي أزمة قطار البضائع بـ طهطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية: لم نسجل شكاوى من صعوبة الأسئلة

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

أكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية انتظام سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، في أول أيام امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، حيث أدى الطلاب امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف وسط أجواء مستقرة ومنظمة على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير الصادر عن غرفة العمليات أن الامتحانات جرت في أجواء هادئة ومنضبطة، دون تسجيل شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو خروجها عن المقررات الدراسية، مشيرًا إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع استمرار المتابعة اللحظية لسير أعمال الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية سير الامتحانات من خلال منظومة متابعة ميدانية وإلكترونية متكاملة، حيث أجرى الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، متابعة مباشرة لأعمال غرفة العمليات، كما تفقد عددًا من اللجان بمنطقة القاهرة الأزهرية للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية.

توفير المناخ الملائم للطلاب

كما أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولات ميدانية بعدد من اللجان بمحافظة الغربية، ورافقه الدكتور اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية،  لمتابعة انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وشهدت الامتحانات كذلك جولات متابعة لعدد من القيادات الأزهرية والتنفيذية، من بينهم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ بورسعيد، وذلك في إطار الحرص على المتابعة المستمرة وضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

وأكد التقرير أن غرفة العمليات أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير الدعم والرعاية للطلاب خلال اليوم الأول للامتحانات، بما يسهم في تحقيق الانضباط والراحة النفسية للطلاب، ويضمن حسن سير العملية الامتحانية بصورة مستقرة ومنظمة.

وفي ختام التقرير، أعرب قطاع المعاهد الأزهرية عن تقديره لجهود جميع المشاركين في أعمال الامتحانات، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة لسير اللجان على مستوى الجمهورية، والعمل على تهيئة أفضل الظروف لأبنائه الطلاب حتى انتهاء موسم الامتحانات بنجاح.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية لجان الثانوية الأزهرية غرفة عمليات المعاهد الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

أرشيفية

إيران تعترف لأول مرة: إصابة مجتبي خامنئي كانت أخطر مما أُعلن

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

رافينيا

رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب

ترشيحاتنا

الشكوى من الزوج

الشكوى من الزوج وأهله هل تعد غيبة؟.. أمينة الإفتاء تجيب

انطلاق الموسم الدراسي الجديد برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

انطلاق الموسم الدراسي الجديد برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

القرآن الكريم

آية في القرآن تشتمل على أعظم بشارة للمسلم.. تعرف عليها

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد