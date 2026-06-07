رئيس قطاع المعاهد ومحافظ الغربية يتفقدان امتحانات الثانوية الأزهرية.. صور

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، لجنتي معهد التوكل الثانوي بنين ومعهد التوكل الثانوي فتيات بمحافظة الغربية، في مادة الحديث، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، والاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان.

وخلال الجولة، تابع الجانبان انتظام سير الامتحانات داخل اللجنتين، واطمأنا على توافر الأجواء المناسبة للطلاب، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المتابعة الميدانية للجان تأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة توفير أفضل الظروف للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وقال: "نحرص على المرور المستمر على اللجان بمختلف المحافظات؛ للتأكد من انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب، بما يساعدهم على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط" .

جهود كبيرة في امتحانات الثانوية الأزهرية

من جانبه، أكد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تضع جميع إمكاناتها في خدمة العملية الامتحانية، بالتنسيق الكامل مع المنطقة الأزهرية والجهات المعنية، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها الأزهر الشريف في تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ونعمل بشكل مستمر على دعم تلك الجهود بما يحقق مصلحة الطلاب ويوفر لهم البيئة المناسبة لأداء امتحاناتهم.

وفي ختام الجولة، أشاد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومحافظ الغربية بحالة الانضباط والالتزام التي لمسَاها داخل اللجنتين، مؤكدين استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة الامتحانات لضمان انتظامها وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.