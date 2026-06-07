أول أيام الثانوية الأزهرية أدبي.. جولات مكثفة على اللجان وضبط طالب أخفى هاتفًا وشاومينج يزعم التسريب والأزهر يرد | فيديو وصور

تفاصيل اليوم الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي

وكيل الأزهر يتابع لجان الثانوية: راحة الطلاب أولوية قصوى

طالب يخفى هاتفًا خلف ظهره قبل دخول لجنة الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر ينفعل بسبب علبة سجائر داخل لجان الامتحانات

“شاومينج” يزعم تسريب امتحان القرآن.. والأزهر ينفي صحة الأوراق المتداولة

ارتياح بين طلاب الأدبي بالأزهر بعد امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف

انطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 للقسم الأدبي، حيث أدى الطلاب امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية متكاملة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وتفقد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهدي بنين وفتيات مصر الجديدة، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وقال: "وجودنا اليوم بين أبنائنا الطلاب داخل اللجان يأتي للاطمئنان عليهم والاستماع إليهم بصورة مباشرة، والتأكد من تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، فمصلحة الطالب وراحته النفسية تأتيان على رأس أولوياتنا طوال فترة الامتحانات، وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وشدد الشيخ «عبد الغني» على أن نجاح العملية الامتحانية لا يُقاس فقط بانتظام اللجان، وإنما بقدرتنا على توفير بيئة آمنة ومطمئنة تساعد الطلاب على التركيز وإبراز قدراتهم الحقيقية، مشددًا على أن جميع القائمين على الامتحانات يعملون بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط والعدالة.

وحرص الشيخ أيمن عبدالغني على التحاور مع الطلاب والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة وملاءمتها للمقررات الدراسية، مؤكدًا أهمية تهيئة المناخ الملائم الذي يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في هدوء وطمأنينة.

ووجّه فضيلته رؤساء اللجان والملاحظين بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتعامل الإنساني الراقي مع الطلاب، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم، مع سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة قد تطرأ داخل اللجان.

جولة محافظ الغربية ورئيس قطاع المعاهد

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، لجنتي معهد التوكل الثانوي بنين ومعهد التوكل الثانوي فتيات بمحافظة الغربية، في مادة الحديث، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، والاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان.

وتابع الجانبان انتظام سير الامتحانات داخل اللجنتين، واطمأنا على توافر الأجواء المناسبة للطلاب، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المتابعة الميدانية للجان تأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة توفير أفضل الظروف للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وقال: “نحرص على المرور المستمر على اللجان بمختلف المحافظات؛ للتأكد من انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب، بما يساعدهم على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط”.

وفي لفتة إنسانية، حرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على زيارة عدد من الطلاب المرضى بمركز أورام طنطا، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم المعنوي لهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يحرص على رعاية أبنائه والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تضع جميع إمكاناتها في خدمة العملية الامتحانية، بالتنسيق الكامل مع المنطقة الأزهرية والجهات المعنية، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها الأزهر الشريف في تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ونعمل بشكل مستمر على دعم تلك الجهود بما يحقق مصلحة الطلاب ويوفر لهم البيئة المناسبة لأداء امتحاناتهم.

وفي ختام الجولة، أشاد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومحافظ الغربية بحالة الانضباط والالتزام التي لمسَاها داخل اللجنتين، مؤكدين استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة الامتحانات لضمان انتظامها وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

جولة رئيس جامعة الأزهر

وتفقد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الأحد، لجان امتحانات الثانوية الأزهرية (القسم الأدبي) في معهد الدكتور طلعت السيد النموذجي، بمدينة نصر؛ لمتابعة سير الامتحانات وانتظامها.

وأجرى جولة ميدانية لعدد من اللجان، حيث اطمأن على انضباط عمليات المراقبة والتنظيم داخل اللجان، وتوافر البيئة المناسبة للطلاب خلال أدائهم الامتحانات من الرعاية الطبية، والهدوء والاستقرار داخل اللجان، وتنفيذ التعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات دون عوائق.

واستطلع رئيس الجامعة آراء الطلاب حول الامتحانات داخل اللجان، في مادتي اليوم (القرآن الكريم والحديث الشريف)، حيث أكد الطلاب توافق الأسئلة مع المقرر الدراسي، مشيدين بحسن تنظيم وتأمين اللجان، كما حرص فضيلته على طمأنة الطلاب وتقديم الدعم النفسي لهم، وتقديم البشرى لهم بأن جامعة الأزهر تستعد لاستقبالهم العام المقبل.

وزعمت صفحات الغش الإلكتروني المعروفة باسم "شاومينج" تداولها أجزاء من أسئلة امتحان القرآن الكريم الخاص بطلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك خلال انعقاد الامتحان داخل اللجان، إذ نشرت صورًا قالت إنها من امتحان القرآن الكريم أثناء أدائه داخل اللجان.

وأكد مصدر بالأزهر الشريف، عدم صحة هذه الأوراق المتداولة وأنه لا صحة لها على الإطلاق.

وكيل الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية

وأجرى الدكتور أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، جولة تفقدية بمعهد مصر الجديدة النموذجي، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي في أول أيام الامتحانات.

واطمأن وكيل الأزهر خلال الجولة على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

ضبط طالب أخفى هاتفًا محمولًا

تمكنت أجهزة الأمن المكلفة بتأمين لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، من ضبط طالب بالثانوية الأزهرية خلال محاولته إدخال هاتف محمول إلى مقر لجنة الامتحان، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

ويخضع الطلاب لإجراءات التفتيش قبل دخول اللجنة، حيث استخدم أفراد الأمن العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن والأجهزة الإلكترونية، والتي أطلقت إشارة أثناء تفتيش أحد الطلاب.

وبفحص الطالب، تبين إخفاؤه هاتفًا محمولًا خلف ظهره في محاولة لإدخاله إلى اللجنة، قبل أن يتم ضبطه ومنعه من اصطحاب الهاتف إلى داخل مقر الامتحان، تنفيذًا للتعليمات التي تحظر دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية إلى اللجان.

علبة سجائر داخل اللجان

وعبر الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، عن استيائه من وجود علبة سجائر خاصة بأحد الموظفين في امتحانات الثانوية الأزهرية، لاحظها أثناء مروره على لجان امتحانات اليوم في معهد بمصر الجديدة.

ورصد وكيل الأزهر، علبة السجائر بعد دخوله معهد مصر الجديدة بجوار الهواتف المحمولة التي تم جمعها من الطلاب قبل دخول اللجان وأمره بإلقائها في الشارع.