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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دعاء الامتحان لطلاب الثانوية الأزهرية .. يُلهمهم الصواب ويرزقهم التوفيق

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

مع انطلاق الامتحانات يحرص الطلاب وأولياء الأمور على ترديد دعاء الامتحان لطلاب الثانوية الأزهرية طلبًا للتوفيق والنجاح، خاصة في هذه المرحلة المهمة التي تمثل نقطة فاصلة في مستقبل الطلاب العلمي، ويمنح الدعاء شعورًا بالطمأنينة والراحة النفسية، ويساعد على تخفيف التوتر والقلق قبل دخول اللجان وأثناء أداء الامتحانات.

ويعتبر الدعاء من أهم أسباب التوفيق مع الأخذ بالأسباب والسعي الجاد، فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده التوكل عليه والثقة في رحمته، لذلك يردد كثير من طلاب الثانوية الأزهرية أدعية تسهيل الامتحان وتيسير الحفظ والفهم، راجين من الله التوفيق وحسن الأداء وتحقيق النجاح والتفوق.

دعاء الامتحان لطلاب الثانوية الأزهرية

اللهم وفق طلاب العلم لما تحبه وترضاه، وأيدهم بتأييدك، وأمددهم بمددك، وارزقهم الهداية والسداد، وارفع درجاتهم وألهمهم الصواب والرشاد.

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامرًا بذكرك وقلبي بخشيتك، وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا، رب اشرح لى صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي بسم الله الفاتح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا يا أرحم الراحمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

دعاء بالتوفيق لطلاب الثانوية

اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

اللهمّ إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي ومنك أرجو نجاحي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسال الخير إلا منك ولا أرجوه من غيرك ولا أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك، يا من جمعت كل شيء حكمته، ويا من نفذ كل شيء حكمه، يا من الكريم اسمه، لا أحد لي غيرك فأسأله، ولا أثق بسواك فآمله، ولا أجعل لغيرك مشيئة من دونك أعتصم بها، وأتوكل عليه، فمن أسأل إن جهلتك، وبمن أثق إذ عرفتك.

يارب افتح بفتوحك الواسعة على طلبة العلم، اللهم افتح لهم كل مغلق وفهمهم العلم الصالح والنافع حتى ينتفع به الناس وحتى يعمروا به الأرض وحتى تترقى به العلاقة بين العبد وربه.

اللهم إنا نسألك النجاح في كل امتحان وتجربة، ياربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، يارب ألقي السكينة علينا حتى نخرج من كل أزماتنا ومحناتنا. 

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