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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قطاع المعاهد: متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية ميدانيًّا وإلكترونيًّا

*رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع سير امتحانات الثانوية الأزهرية من غرفة المراقبة المركزية في الفترة الثانية
*رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع سير امتحانات الثانوية الأزهرية من غرفة المراقبة المركزية في الفترة الثانية
محمد شحتة

تابع الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في أول أيامها من داخل غرفة المراقبة المركزية بالقطاع، في الفترة الثانية في مادة الحديث، للاطمئنان على انتظام اللجان بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من تطبيق التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات بدقة.

واطمأن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، من خلال المتابعة المباشرة والتواصل مع المناطق الأزهرية، على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المواعيد المحددة، وانتظام دخول الطلاب إلى مقار الامتحانات، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية.

توفير الأجواء المناسبة للطلاب

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي أن غرفة المراقبة المركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع اللجان، ورصد أي ملاحظات أو مشكلات قد تطرأ والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانضباط.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن القطاع يواصل متابعة أعمال الامتحانات ميدانيًّا وإلكترونيًّا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر، بضرورة توفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب، وضمان انتظام العملية الامتحانية على مستوى الجمهورية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية، تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، بمشاركة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة في أعمال الملاحظة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان حسن سير العملية الامتحانية.

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