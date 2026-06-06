طلاب الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء: الامتحان تضمن جزئيات تحتاج لتركيز عال

تباينت آراء طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء حول مستوى امتحان مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وانقسمت ردود الأفعال بين ارتياح للسهولة النسبية للأسئلة، وشكاوى من بعض النقاط الدقيقة.

وقال الطالب أحمد محمود، طالب بمعد طور سيناء، إن الأسئلة جاءت مباشرة وواضحة وفي مستوى جميع الطالب.

وأكد الطالب إبراهيم مدحت، أن الامتحان تضمن جزئيات بسيطة تحتاج إلى تركيز عالي للتفريق بين

في مادة القرآن الكريم.

وأوضحت الطالبة منة أحمد، أن الأسئلة تنوعت لتشمل مواضع مختلفة من المنهج، مما أدى إلى اختلاف تقييم كل طالب حسب وإلمامه بالمنهج.

وأكد الدكتور مصطفى نجيب، مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة، لم تتلق أي شكاوى، ولم يجري رصد أي تجاوزات سواء من قبل الطلاب أو المراقبين.

وأدى طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية، اليوم السبت الامتحان في مادة القرآن الكريم خلال الفترة الأولى، والحديث الشريف خلال الفترة الثانية، في أول أيام امتحانات الدور الأول.