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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس قطاع المعاهد يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية بالجيزة ويؤكد على انتظام اللجان

بتوجيهات الإمام الأكبر ومتابعة ميدانية مكثفة.. الدكتور أحمد الشرقاوي يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية بالجيزة ويؤكد انتظام اللجان
بتوجيهات الإمام الأكبر ومتابعة ميدانية مكثفة.. الدكتور أحمد الشرقاوي يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية بالجيزة ويؤكد انتظام اللجان
محمد شحتة

انطلقت صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية متكاملة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

أحمد الشرقاوي يتابع سير أعمال الامتحانات

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجنتي معهد فتيات القدس النموذجي ومعهد بنين التحرير بمنطقة الجيزة الأزهرية، لمتابعة سير أعمال الامتحانات والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة، والتأكد من توفير سبل الراحة والرعاية اللازمة للطلاب داخل اللجان.

وخلال جولته، تابع رئيس القطاع انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، وتوافر التجهيزات اللازمة، وانتظام أعمال الملاحظة، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في أفضل الظروف.

وشدد الدكتور الشرقاوي ، على أن الأزهر الشريف ينظر إلى امتحانات الثانوية الأزهرية باعتبارها مسؤولية تعليمية وتربوية كبرى، ويعمل على توفير جميع الإمكانات التي تكفل خروجها بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف ورسالة التعليم الأزهري.

وأكد الدكتور الشرقاوي ، أن المتابعة الميدانية اليومية للجان تأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي يولي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اهتمامًا بالغًا، ويتابع بصورة مستمرة انتظام أعمال الامتحانات بمختلف المحافظات، حرصًا على توفير المناخ الملائم لأبنائه الطلاب.

وأضاف أن فضيلة الإمام الأكبر وجَّه بتسخير جميع الإمكانات البشرية والفنية لإنجاح الامتحانات، وضمان تحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية، وتوفير سبل الراحة والرعاية اللازمة للطلاب داخل اللجان، بما يعكس مكانة الأزهر الشريف وريادته في خدمة العلم والطلاب.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالقطاع تتابع على مدار الساعة سير أعمال الامتحانات بجميع المناطق الأزهرية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ، وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، مؤكدًا أن نجاح الامتحانات مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود جميع العاملين بالأزهر لخدمة الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لهم.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية، تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، بمشاركة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة في أعمال الملاحظة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان حسن سير العملية الامتحانية.

الإمام الأكبر أحمد الشرقاوي الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية القرآن الحديث

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