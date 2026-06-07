قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يوجّه أوامر إخلاء عاجلة لسكان مدينة صور ومحيطها جنوبي لبنان
أجهزة في بيتك ضد التوفير.. خطوات ترشيد كهرباء المنزل خلال الصيف لتقليل الفاتورة
رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج جديد لـ شركة مياه غازية بالإسكندرية
تبدأ من 7 جنيهات.. تراجع الطماطم وارتفاع البصل اليوم الأحد في الأسواق
فرنسا تواجه أيرلندا الشمالية وديًا قبل المونديال.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة
التسجيل والمتابعة إلكترونيا.. إطلاق منصة إلكترونية للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات بشركات الإنتاج الحربي
انفراجة في معسكر إسبانيا.. يامال ونيكو ويليامز يقتربان من كأس العالم
حالة استنفار طبي بدار السلام.. كلب ضال يصيب 6 أشخاص بينهم أطفال في قرية النصيرات
استمرار تشغيل القطارين 1938 و1931 بين القاهرة وأسوان حتى الأحد القادم.. تعرف على المواعيد
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بشرم الشيخ بتهمة الاتجار في المخدرات
الرئاسة الفلسطينية: استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية وإرهاب المستوطنين يهددان الأمن
من رونالدو إلى بوشكاش.. أساطير صنعت المجد وعجزت عن معانقة كأس العالم.. حكايات تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية أدبي بصحبة رئيس قطاع المعاهد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية،  اليوم، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للشعبة الأدبية بمدينة طنطا، وذلك في أول أيام انطلاق الامتحانات، للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، حيث أدى الطلاب امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف وسط حالة من الهدوء والانضباط، جاء ذلك بحضور  الدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، سعيد الصعيدي المشرف العام على الامتحانات بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وشملت الجولة تفقد لجنة معهد توكل النموذجي الابتدائي بنين، إلى جانب لجنة معهد توكل النموذجي بنات الثانوي، حيث تابع المحافظ انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، واطمأن على توافر سبل الراحة للطلاب والالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مناسبة ومستقرة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على انتظام اللجان وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة طوال فترة الامتحانات. كما أشار إلى أن طلاب الأزهر الشريف يمثلون نموذجًا مشرفًا للجد والاجتهاد، معربًا عن ثقته في قدرة أبناء الغربية على مواصلة التميز وحصد مراكز متقدمة ضمن أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، كما اعتادت المحافظة في الأعوام السابقة.

رفع كفاءة الخدمات 

كما وجه المحافظ بمتابعة جاهزية اللجان بشكل مستمر والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات، مشدداً على أهمية توفير بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.

انتظام امتحانات الشهادة الأزهرية 

يُذكر أن إجمالي عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الغربية يبلغ 27 لجنة، ويؤدي الامتحانات هذا العام 10 آلاف و784 طالباً وطالبة، منهم 6 آلاف و840 طالباً وطالبة بالقسم العلمي، و3 آلاف و944 طالباً وطالبة بالقسم الأدبي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات امتحانات الازهر الشريف منطقة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

منتخب مصر

ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

قبل قمة باريس .. أوروبا تلوح بعقوبات تستهدف مستوطنين في الضفة الغربية

أرشيفية

إذاعة الجيش الإسرائيلي : مصرع 18 جنديا منذ بدء وقف النار في لبنان

أرشيفية

واشنطن تلوح بتوظيف الأصول الإيرانية لإعادة إعمار أضرار دول الخليج

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد