محافظ الغربية يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية أدبي بصحبة رئيس قطاع المعاهد

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، اليوم، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للشعبة الأدبية بمدينة طنطا، وذلك في أول أيام انطلاق الامتحانات، للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، حيث أدى الطلاب امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف وسط حالة من الهدوء والانضباط، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، سعيد الصعيدي المشرف العام على الامتحانات بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الجولة تفقد لجنة معهد توكل النموذجي الابتدائي بنين، إلى جانب لجنة معهد توكل النموذجي بنات الثانوي، حيث تابع المحافظ انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، واطمأن على توافر سبل الراحة للطلاب والالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مناسبة ومستقرة.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على انتظام اللجان وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة طوال فترة الامتحانات. كما أشار إلى أن طلاب الأزهر الشريف يمثلون نموذجًا مشرفًا للجد والاجتهاد، معربًا عن ثقته في قدرة أبناء الغربية على مواصلة التميز وحصد مراكز متقدمة ضمن أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، كما اعتادت المحافظة في الأعوام السابقة.

رفع كفاءة الخدمات

كما وجه المحافظ بمتابعة جاهزية اللجان بشكل مستمر والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات، مشدداً على أهمية توفير بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.

انتظام امتحانات الشهادة الأزهرية

يُذكر أن إجمالي عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الغربية يبلغ 27 لجنة، ويؤدي الامتحانات هذا العام 10 آلاف و784 طالباً وطالبة، منهم 6 آلاف و840 طالباً وطالبة بالقسم العلمي، و3 آلاف و944 طالباً وطالبة بالقسم الأدبي.