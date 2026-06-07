لمواجهة الأزمة العالمية.. إيطاليا تمدد خفض ضريبة الوقود

أعلنت إيطاليا عن تمديد العمل بخفض ضريبة الوقود للمستهلكين حتى الثالث من يوليو المقبل، للتخفيف من تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة.

وأفادت وزارة المالية الإيطالية، في بيان، بأن سعر الديزل في محطات الوقود سيُخفض بمقدار 0.05 يورو للتر، أي بنحو نصف مستوى الخصم المعمول به سابقا، مع الإبقاء على التخفيض المطبق على البنزين الخالي من الرصاص دون تغيير.

ويأتي هذا القرار في وقت دعا فيه صندوق النقد الدولي الحكومة الإيطالية إلى توجيه حزم دعم الطاقة بشكل أكثر دقة نحو الأسر ذات الدخل المنخفض.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أقرت في وقت سابق تخفيضات ضريبية مؤقتة على الوقود، عقب اضطرابات في إمدادات الطاقة ناجمة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وما تبعها من ارتفاع حاد في أسعار النفط.