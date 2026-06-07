الكويت تقدم احتجاجا رسميا ثانيا إلى منظمة "إيكاو" جراء الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على مطارها

قالت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي إنها تقدمت برسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بشأن الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت سيادة دولة الكويت عبر انتهاك مجالها الجوي ومرافق مطارها الدولي وما ترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على سلامة وأمن الطيران المدني.

وأكدت الهيئة - في رسالتها الاحتجاجية - أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا وخطيرا للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني وتشكل تهديدا مباشرا لسلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي إضافة إلى المنشآت والمرافق الحيوية التابعة للمطار.

وأوضحت في الرسالة أن "الاعتداء الأخير الذي طال مبنى الركاب (T1) يوم /الأربعاء/ الماضي أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بشرية بليغة وخسائر مادية جسيمة وكبيرة للغاية، كما تسبب في تعطل وتوقف حركة الملاحة الجوية والرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي؛ الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على عمليات النقل الجوي وحركة المسافرين".

وذكرت هيئة الطيران المدني الكويتي أن "خطورة الحادث تتضاعف لكونه وقع بعد نحو 48 ساعة فقط من إعادة افتتاح مبنى الركاب (T1) واستئناف حركة الرحلات الجوية للشركات العربية والأجنبية عقب استكمال أعمال إصلاح الأضرار وإعادة تأهيل المبنى المتضرر من الاعتداء الأول الذي تعرض له المطار في 28 فبراير الماضي وجهود دولة الكويت لإعادة تشغيل المرفق الحيوي واستعادة حركة الملاحة الجوية بصورة طبيعية وآمنة".

وشددت الهيئة في رسالتها الرسمية على ضرورة اتخاذ منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) إجراءات عاجلة وحازمة لضمان حماية الأجواء والمنشآت المدنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات ومحاسبة المتسببين فيها بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي ومعايير أمن وسلامة الطيران المدني المعتمدة دوليا.

وأكدت أن دولة الكويت تحتفظ بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومجالها الجوي ومرافقها المدنية وضمان سلامة المسافرين والعاملين والمنشآت التابعة لمطار الكويت الدولي.