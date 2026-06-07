الذروة الثلاثاء | موجة ساخنة تضرب مصر لمدة 3 أيام.. والأرصاد تحذر

تشهد حالة الطقس ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بسبب الموجة الحارة التي تسيطر على الأجواء خلال الأيام الماضية، و رغم تحسن حالة الطقس اليوم الأحد نسبياً، إلا أن هناك موجة حارة جديدة تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة لنشهد أسبوعا ساخنا مجدداً، وقد تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا الإثنين

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد يوم غد، الإثنين 8 يونيو 2026، ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2 إلى 3) درجات، ل​يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

استمرار الأجواء الحارة

كما حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من استمرار الأجواء الحارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في عدد من المناطق، بالتزامن مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة الحالية تسجل معدلات أعلى من الطبيعي بنحو 4 درجات مئوية، مشيرة إلى أن البلاد تشهد موجة من الطقس الحار يصاحبها نشاط للرياح، خاصة على مناطق محافظة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، ما يزيد من الإحساس باضطرابات الطقس في بعض الفترات.

موجة حارة جديدة خلال ساعات



وقالت إن قيم درجات الحرارة ستشهد تراجعًا طفيفًا اعتبارًا من اليوم، الأحد، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 34 درجة مئوية، وهي درجات تقترب من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، إلا أن الإحساس بالطقس سيظل حارًا خلال ساعات النهار.



وأشارت إلى أن الارتفاعات الحرارية ستعود مجددًا بداية من يوم غد، الإثنين، على أن تبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 38 درجة مئوية في عدد من المناطق.

الأرصاد تحذر من استمرار الموجة الحارة

وحذرت هيئة الأرصاد، من استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع نشاط الرياح وتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس الأيام القادمة، يسود نهاره طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يسود ليلاً طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، يميل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال هذه الفترة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المعدلات المتوقعة في الظل، بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين.

رياح نشطة بأغلب المحافظات

وعن الظواهر الجوية المؤثرة، حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، وتحديداً من الساعة الرابعة فجراً وحتى الثامنة صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مؤكدة أنها قد تكون كثيفة أحياناً. كما رصد البيان نشاطاً للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة طوال الفترة المذكورة.

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة طوال الأسبوع، تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقساً تتراوح ذروة حرارته بين 35 و37 درجة للعظمى والصغرى عند 24 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية معدلات مستقرة تتراوح بين 28 و29 درجة للعظمى والصغرى بين 20 و21 درجة مئوية.



درجات الحرارة هذا الأسبوع

وفي المقابل، تشهد محافظات الصعيد الارتفاع الأعلى في درجات الحرارة؛ خلال الفترة القادمة، حيث تتراوح العظمى في شمال الصعيد بين 36 و42 درجة والصغرى بين 23 و26 درجة، في حين تشتد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد لتسجل العظمى معدلات قياسية تتراوح بين 42 و44 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى ليلاً بين 28 و30 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين وسائقي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة الصباحية حرصاً على سلامتهم، وضرورة متابعة التحديثات الدورية لخرائط الطقس الصادرة عن الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر.



درجات الحرارة غدا الإثنين

القاهرة:

العظمى: 36 درجة.

الصغرى: 24 درجة.

​الإسكندرية:

العظمى: 31 درجة.

الصغرى: 21 درجة.

​مطروح:

العظمى: 28 درجة.

الصغرى: 20 درجة.

​سوهاج:

العظمى: 41 درجة.

الصغرى: 25 درجة.

​قنا:

العظمى: 42 درجة.

الصغرى: 27 درجة.

​أسوان:

العظمى: 41 درجة.

الصغرى: 28 درجة.



