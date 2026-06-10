مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم/ الأربعاء/، منخفضًا بمقدار (102.73) نقطة، ليقفل عند مستوى (11012.64) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.7) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (237) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (83) شركة ارتفاعًا في قيمتها, بينما أغلقت أسهم (177) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جاز، وأرتيكس، والماجد للعود، والموارد، ولوبريف الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات أسمنت ينبع، ورؤوم، وأماك، وينساب، ومعادن الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.06%) و(6.45%).

وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وأنابيب، والأهلي، (ودي بي إس) هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وأكوا، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (114.57) نقطة ليقفل عند مستوى (23002.51) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت (3) ملايين سهم.