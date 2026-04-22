السعودية تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا الثاني

تستضيف العاصمة السعودية الرياض نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، ستجمع المباراة النهائية للبطولة القارية بين النصر السعودي ومنافسه غامبا أوساكا الياباني.

وسيُقام المشهد الختامي لدوري أبطال آسيا الثاني على ملعب الأول بارك يوم 16 مايو المقبل.

وبلغ النصر السعودي نهائي دوري أبطال آسيا الثاني بتفوّقه على منافسه الأهلي القطري بخمسة أهداف لواحد اليومالأربعاء في نصف نهائي منطقة الغرب لموسم 2025-2026.

وكان غامبا أوساكا الياباني قد حصل على بطاقة التأهل للمباراة النهائية للبطولة القارية عن منطقة الشرق، بعدما تفوق فيالدور قبل النهائي على بانكوك يونايتد التايلاندي بواقع 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.







