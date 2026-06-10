بعد صدمة المونديال.. حكم إنجليزي يطالب الفيفا بـ 100 ألف دولا للحكم عمر أرتان

طلب كيث هاكيت رئيس لجنة الحكام المحترفين الإنجليزي الأسبق من الفيفا دفع 100 ألف دولار للحكم الصومال عمر أرتان بعد صدمة كأس العالم 2026.

وقال هاكيت في تصريحات لشبكة فوتبول إنسايدر بأن الفيفا خذل الحكم الصومالي الشاب الذي كان يرغب في الحصول على فرصة لإثبات نفسة على أكبر مسرح كروي في العالم.

وأضاف خلال تصريحاته :حرمان حكم شاب من فرصة إدارة مباريات في كاس العالم والوصول إلى قمة بعدما نجح في تطوير مسيرته وتجاوز التحديات والصعود لمستوى النخبة أمر غير عادل

وأوضح : متأكد أن عائلته واتحاده الوطني يشعرون بخيبة أمل شديدة ومن المتوقع أن يتقاضى حكام الفيفا مبلغاً في حدود 100,000 دولار (ما يعادل 74,630 جنيهاً إسترلينياً) ويجب على الفيفا تعويضه ودفع المبلغ بعد فشلهم في دعم قضية الحكم.