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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق الحكم الصومالي عمر أرتان بعد منعه من دخول أمريكا للمشاركة في كأس العالم

عمر أرتان
عمر أرتان
عبدالله هشام

علق الحكم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان ، على قرار أمريكا بمنعه من الدخول لأراضيها بعد وصوله مطار ميامي، للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا رسميًا ، بشأن الجدل المثار حول عدم حصول الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا موقفه من القضية والحدود التي يتحرك من خلالها في مثل هذه الملفات.

بيان الفيفا بشأن الحكم الصومالي

أكد الاتحاد الدولي، أن إجراءات الهجرة وإصدار التأشيرات تعد من الاختصاصات السيادية للدولة المضيفة، مشيرًا إلى أنه لا يتدخل في القرارات المتعلقة بمنح أو رفض التأشيرات لأي شخص، بما في ذلك الحكام والمسؤولون المشاركون في البطولات التي تُقام تحت مظلته.

وأوضح البيان، أن مسؤولية البت في طلبات الدخول تقع بالكامل على الجهات المختصة في الدولة المستضيفة، وأن الاتحاد الدولي يحترم القوانين والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار الاتحاد الدولي ، إلى أنه تلقى إخطارًا رسميًا من السلطات الأمريكية بشأن وضع الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، حيث تم إبلاغه بأن الوضع الحالي لن يشهد أي تغيير خلال الفترة الراهنة.

ويعني ذلك استمرار القرار الخاص بعدم السماح للحكم بالحصول على التأشيرة المطلوبة في الوقت الحالي، دون وجود مؤشرات على مراجعة أو تعديل هذا القرار خلال المرحلة الحالية.

تعليق الحكم الصومالي 

وعلق الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان ، على قرار أمريكا بمنعه لدخول البلاد قائلا: على الرغم من الظروف، فإنني في حالة معنوية إيجابية وأركز على التحديات المقبلة في مسيرتي التحكيمية.

وأضاف: أود أن أشكر الفيفا و الكاف على كل ما قدموه من دعم وأعد بالحفاظ على مستواي التحكيمي وتطويره مع تركيزي على المستقبل.

وأردف : كما أود شكر عائلة كرة القدم على رسائلهم، وأتمنى لزملائي كل التوفيق والنجاح خلال بطولة كأس العالم، وأتطلع إلى الانضمام إليهم مجدداً في البطولات القادمة.

كأس العالم 2026 الفيفا الحكم الصومال عمر أرتان كأس العالم أمريكا الحكم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان

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