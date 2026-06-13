قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتـ.ل مصري في ولاية هامورج الألمانية.. وبيان غامض من الشرطة
اتحاد الكرة يوضح سبب حذف النجوم من قمصان منتخب مصر في كأس العالم
بطول 800 كيلو متر.. مدبولي يتفقد توسعة الطريق الساحلي الدولي
طالبة: امتحان الفيزياء بالثانوية الأزهرية تحت المتوسط وهذا أفضل ما فيه.. فيديو
وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التطوير والزراعة بمحور التسعين الشمالي ومنطقة البنوك بالقاهرة الجديدة
نواف سلام: نطالب حزب الله بتنفيذ التزاماته وتغليب مصلحة لبنان
الجيش الأمريكي يؤكد استمرار وجود قواته في الشرق الأوسط والحفاظ على يقظتها
انفراجة وتوقيع وشيك .. كيف يتعامل الأهلي مع ملف تجديد عقدي الشحات وكوكا ؟
رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية في البحيرة
بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه
أعلى عائد في 2026.. مميزات شهادة الادخار سند الجديدة بعد قرار المركزي
مدبولي يتفقد منتزه إدكو بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا قال العلماء عن آلية عمل دماغ المرأة لتخزين ذكريات الخوف؟ | دراسة

دماغ
دماغ
نهى هجرس

النساء أكثر عرضة للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) بمقدار الضعف مقارنة بالرجال - وقد يقدم بحث جديد دليلاً بيولوجياً على السبب.

توصلت دراسة أجرتها جامعة فرجينيا للتكنولوجيا إلى أن دماغ الأنثى يشكل ذكريات الخوف باستخدام عملية جزيئية لا تُرى في دماغ الذكر.

تشير النتائج إلى أن علاجات اضطراب ما بعد الصدمة قد تحتاج إلى أن تكون مصممة بشكل مختلف للرجال والنساء، 

 وقد نُشرت الدراسة في مجلة أبحاث الدماغ السلوكية، حيث حددت علامة جزيئية لم تتم دراستها من قبل في الدماغ تُعرف باسم K27 polyubiquitination والتي يبدو أنها تلعب دورًا رئيسيًا في كيفية تخزين دماغ الأنثى لذكريات الخوف

مجرد قدرة الذكور والإناث على تعلم أو تذكر التجربة نفسها لا يعني أن طريقة وصول أدمغتهم إليها متشابهة، إذا كنا نطور علاجات لحالات مثل اضطراب ما بعد الصدمة أو نحاول تحسين الذاكرة، فقد نحتاج إلى مناهج مختلفة للذكور والإناث

في اللوزة الدماغية، لم يلاحظ الفريق أي تغيير كبير في مستويات تعدد اليوبيكويتين K27 بعد مهمة تعلم الخوف.

كان ذلك مفاجئاً بعض الشيء، عادةً ما نتوقع أن تكون اللوزة الدماغية هي المكان الذي نرى فيه الكثير من هذا يحدث لأنها مهمة للغاية في العاطفة، لكننا رأينا ذلك في منطقة ذاكرة أوسع، وكان خاصاً بجنس واحد.”

وجد الباحثون أيضاً أن عملية إضافة سلاسل متعددة من اليوبيكويتين K27 ترتبط ببروتين يُسمى ACAT1 في الحُصين أثناء تكوين الذاكرة لدى الإناث، وقد رُبط بروتين ACAT1 بمرض الزهايمر، الذي يُصيب الحُصين ويُعطّل الذاكرة، مما يُشير إلى احتمال أن يلعب دوراً في كلٍ من تكوين الذاكرة وفقدانها.

ذكريات الخوف دماغ المرأة اللوزة الدماغية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

سكن لكل المصريين

كراسة شروط سكن لكل المصريين.. 8 مستندات أساسية لحجز شقق الإسكان 2026

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

عموتة

أمير هشام ينفرد بأسرار وكواليس مثيرة في صفقة حسين عموتة مع الأهلي

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بإعلان الانفصال عن زوجها ووالد نجلها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

تظلمات التموين 2026

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات تفعيل البطاقة بعد الإيقاف

ترشيحاتنا

أحمد شوبير

أزمات غريبة.. شوبير ينتقد تنظيم كأس العالم بعد سرقة أحذية منتخب انجلترا

اوفا

أوفا: استمرار أيمن الرمادي "استقرار".. وإدارة البنك الأهلي “الأفضل”

منتخب إنجلترا

شرطة كانساس سيتي تتحرك.. اعتقال مشتبهين في سرقة منتخب إنجلترا بالمونديال

بالصور

إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي بالشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

آودي نوفولاري تستعرض سيارتها السوبر كار بقوة 987 حصانًا.. فيديو

أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027

كاجوال لافت.. ياسمين عبد العزيز تظهر رفقة أحمد السقا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد