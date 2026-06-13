ماذا قال العلماء عن آلية عمل دماغ المرأة لتخزين ذكريات الخوف؟ | دراسة

النساء أكثر عرضة للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) بمقدار الضعف مقارنة بالرجال - وقد يقدم بحث جديد دليلاً بيولوجياً على السبب.

توصلت دراسة أجرتها جامعة فرجينيا للتكنولوجيا إلى أن دماغ الأنثى يشكل ذكريات الخوف باستخدام عملية جزيئية لا تُرى في دماغ الذكر.

تشير النتائج إلى أن علاجات اضطراب ما بعد الصدمة قد تحتاج إلى أن تكون مصممة بشكل مختلف للرجال والنساء،

وقد نُشرت الدراسة في مجلة أبحاث الدماغ السلوكية، حيث حددت علامة جزيئية لم تتم دراستها من قبل في الدماغ تُعرف باسم K27 polyubiquitination والتي يبدو أنها تلعب دورًا رئيسيًا في كيفية تخزين دماغ الأنثى لذكريات الخوف

مجرد قدرة الذكور والإناث على تعلم أو تذكر التجربة نفسها لا يعني أن طريقة وصول أدمغتهم إليها متشابهة، إذا كنا نطور علاجات لحالات مثل اضطراب ما بعد الصدمة أو نحاول تحسين الذاكرة، فقد نحتاج إلى مناهج مختلفة للذكور والإناث

في اللوزة الدماغية، لم يلاحظ الفريق أي تغيير كبير في مستويات تعدد اليوبيكويتين K27 بعد مهمة تعلم الخوف.

كان ذلك مفاجئاً بعض الشيء، عادةً ما نتوقع أن تكون اللوزة الدماغية هي المكان الذي نرى فيه الكثير من هذا يحدث لأنها مهمة للغاية في العاطفة، لكننا رأينا ذلك في منطقة ذاكرة أوسع، وكان خاصاً بجنس واحد.”

وجد الباحثون أيضاً أن عملية إضافة سلاسل متعددة من اليوبيكويتين K27 ترتبط ببروتين يُسمى ACAT1 في الحُصين أثناء تكوين الذاكرة لدى الإناث، وقد رُبط بروتين ACAT1 بمرض الزهايمر، الذي يُصيب الحُصين ويُعطّل الذاكرة، مما يُشير إلى احتمال أن يلعب دوراً في كلٍ من تكوين الذاكرة وفقدانها.