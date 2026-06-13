علامة يغفل عنها كثيرون تدل على الإصابة بمرض فى القلب

تحذر جمعية القلب الأمريكية (AHA) من أن 61٪ من البالغين الأمريكيين من المرجح أن يصابوا بنوع من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وعلى الرغم من وجود بعض العلامات الواضحة على أن القلب ضعيف، إلا أن البعض الآخر ليس معروفا، حتى عندما يكون على مرأى من الجميع.

يمكن أن تظهر العلامات الكلاسيكية لمشاكل القلب مثل ضيق التنفس أو ألم الصدر أو التعب أو عدم انتظام ضربات القلب أو تورم الساقين.

لكن علامة متسترة أخرى هي علامة أو تجعد في شحمة الأذن يتم الاعتراف بها بشكل متزايد كمؤشر لأمراض القلب والأوعية الدموية الكامنة.

تعرف هذه العلامة باسم علامة فرانك، وهي تجعد قطري أو تجاعيد في شحمة الأذن ترتبط بقوة بأنها مؤشر لأمراض القلب.

تم تسمية الطي القطري على اسم الدكتور. ساندرز فرانك، الذي لاحظ التجعد في العديد من المرضى الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما يعانون من الذبحة الصدرية (ألم الصدر) أو انسداد الشريان التاجي المثبت.

ربطت الدراسات الأكبر أيضا هذه العلامة بأمراض الأوعية الدموية الطرفية والأمراض الدماغية الوعائية وأمراض الشريان التاجي (CAD)، وهو النوع الأكثر شيوعا من أمراض القلب.

أولئك الذين يعانون من تجعد كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب مضاعفات القلب، بغض النظر عن عوامل الخطر الأخرى، مثل العمر والتدخين والسكري.



ارتبط تجعد الأذن القطري أيضا بالأحداث الدماغية الوعائية الإقفارية، مثل النوبة الإقفارية العابرة (السكتة الدماغية الصغيرة) والسكتة الدماغية، في دراسة عام 2017.

أشارت الدراسة أيضا إلى أن أولئك الذين يعانون من علامة فرانك والعوامل التقليدية المرتبطة بأمراض القلب، مثل مرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم، لديهم خطر أكبر.

وكانت العلاقة بين تجعد الأذن وخطر الإصابة بأمراض القلب قوية بشكل خاص عندما كان التجعد على طول الفص الكامل، ثنائي (يظهر على كلتا الأذنين)، عميق وله تجاعيد ملحقة.

يعتقد بعض الخبراء الطبيين أن فقدان الإيلاستين والألياف المرنة يسبب ذلك، وهي نفس العملية التي تلحق الضرر بالشرايين في مرض الشريان التاجي.

تشير نظريات أخرى إلى أن العامل الوراثي يسبب التجاعيد، حيث أن العلاقة بين النوبات القلبية وتجاعيد الأذن واضحة في مختلف المجموعات العرقية.

في حين أن العلاقة بين التجعد وصحة القلب والأوعية الدموية غير واضحة، وجدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين يعانون من علامة فرانك و CAD لديهم مستويات منخفضة من الأدروبين والإيريسين (نوع من البروتين).

قد يسبب هذا تجعدا وتصلب الشرايين، أو عندما تصبح الشرايين ضيقة وصعبة بسبب تراكم البلاك ويمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يمكن أن تحدد كيفية ظهور التجعد أيضا مدى شدة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع تجاعيد غير مكتملة على أذن واحدة فقط الأقل حدة وتجعد ثنائي كامل أكثر.

لا ينبغي أن يكون تجعد شحمة الأذن وحده هو المؤشر الوحيد لأمراض القلب، ولكن يجب على أولئك الذين لديهم عوامل خطر أخرى التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية.

المصدر: nypost

