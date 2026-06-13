قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يصل إلى البحيرة لتفقد عدد المشروعات
تحطم طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الهندية أثناء هبوطها
الري: تطوير منظومة محطات الرفع وفق مستهدفات الجيل الثاني والتحول الرقمي
"شاومينج" يدعي تداول امتحان الفيزياء لطلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية
موعد مباراة البرازيل والمغرب في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
رصاصة أنهت حياة مسن.. خلافات عائلية تتحول إلى مأساة دامية في سوهاج
لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها
الرادار مش هيلقطك.. تقنية جديدة في عالم السيارات للتنبؤ بسرعة المرور
ناقد رياضي: انطلاقة مميزة لمونديال 2026 ومصر قادرة على استضافة البطولة مستقبلًا
وفاة شقيقة أسامة هيكل.. وتشييع الجنازة من مسجد السلام بمدينة نصر
أخبار تهمك| أسعار الذهب والعملات.. وتفاصيل حالة الطقس في مصر
متى تنتهي أزمة أصحاب المعاشات؟..مطالب برلمانية بخطة إصلاح عاجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامة يغفل عنها كثيرون تدل على الإصابة بمرض فى القلب

القلب
القلب
هاجر هانئ

تحذر جمعية القلب الأمريكية (AHA) من أن 61٪ من البالغين الأمريكيين من المرجح أن يصابوا بنوع من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وعلى الرغم من وجود بعض العلامات الواضحة على أن القلب ضعيف، إلا أن البعض الآخر ليس معروفا، حتى عندما يكون على مرأى من الجميع.

يمكن أن تظهر العلامات الكلاسيكية لمشاكل القلب مثل ضيق التنفس أو ألم الصدر أو التعب أو عدم انتظام ضربات القلب أو تورم الساقين.

لكن علامة متسترة أخرى هي علامة أو تجعد في شحمة الأذن يتم الاعتراف بها بشكل متزايد كمؤشر لأمراض القلب والأوعية الدموية الكامنة.

تعرف هذه العلامة باسم علامة فرانك، وهي تجعد قطري أو تجاعيد في شحمة الأذن ترتبط بقوة بأنها مؤشر لأمراض القلب.

تم تسمية الطي القطري على اسم الدكتور. ساندرز فرانك، الذي لاحظ التجعد في العديد من المرضى الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما يعانون من الذبحة الصدرية (ألم الصدر) أو انسداد الشريان التاجي المثبت.

ربطت الدراسات الأكبر أيضا هذه العلامة بأمراض الأوعية الدموية الطرفية والأمراض الدماغية الوعائية وأمراض الشريان التاجي (CAD)، وهو النوع الأكثر شيوعا من أمراض القلب.

أولئك الذين يعانون من تجعد كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب مضاعفات القلب، بغض النظر عن عوامل الخطر الأخرى، مثل العمر والتدخين والسكري.


ارتبط تجعد الأذن القطري أيضا بالأحداث الدماغية الوعائية الإقفارية، مثل النوبة الإقفارية العابرة (السكتة الدماغية الصغيرة) والسكتة الدماغية، في دراسة عام 2017.

أشارت الدراسة أيضا إلى أن أولئك الذين يعانون من علامة فرانك والعوامل التقليدية المرتبطة بأمراض القلب، مثل مرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم، لديهم خطر أكبر.

وكانت العلاقة بين تجعد الأذن وخطر الإصابة بأمراض القلب قوية بشكل خاص عندما كان التجعد على طول الفص الكامل، ثنائي (يظهر على كلتا الأذنين)، عميق وله تجاعيد ملحقة.

يعتقد بعض الخبراء الطبيين أن فقدان الإيلاستين والألياف المرنة يسبب ذلك، وهي نفس العملية التي تلحق الضرر بالشرايين في مرض الشريان التاجي.

تشير نظريات أخرى إلى أن العامل الوراثي يسبب التجاعيد، حيث أن العلاقة بين النوبات القلبية وتجاعيد الأذن واضحة في مختلف المجموعات العرقية.

في حين أن العلاقة بين التجعد وصحة القلب والأوعية الدموية غير واضحة، وجدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين يعانون من علامة فرانك و CAD لديهم مستويات منخفضة من الأدروبين والإيريسين (نوع من البروتين).

قد يسبب هذا تجعدا وتصلب الشرايين، أو عندما تصبح الشرايين ضيقة وصعبة بسبب تراكم البلاك ويمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يمكن أن تحدد كيفية ظهور التجعد أيضا مدى شدة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع تجاعيد غير مكتملة على أذن واحدة فقط الأقل حدة وتجعد ثنائي كامل أكثر.

لا ينبغي أن يكون تجعد شحمة الأذن وحده هو المؤشر الوحيد لأمراض القلب، ولكن يجب على أولئك الذين لديهم عوامل خطر أخرى التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية.
المصدر: nypost
 

القلب أمراض القلب الأوعية الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

سكن لكل المصريين

كراسة شروط سكن لكل المصريين.. 8 مستندات أساسية لحجز شقق الإسكان 2026

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

سعر الذهب

7142 جنيها .. آخر سعر لأكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

محمد صلاح

90 مليون يورو تهز سوق الانتقالات | محمد صلاح يقترب من مفاجأة مدوية بعد رحيله عن ليفربول.. وكأس العالم 2026 يكشف ملامح وجهته الجديدة

عموتة

أمير هشام ينفرد بأسرار وكواليس مثيرة في صفقة حسين عموتة مع الأهلي

تنسيق الجامعات

لطلاب الثانوية العامة 2026 .. 8 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا

محمود جنش يعلن الرحيل عن نادي الاتحاد السكندري

محمود جنش يعلن الرحيل عن نادي الاتحاد السكندري.. إلى أين سيتجه؟

ترشيحاتنا

الأوقاف تدعو لحضور ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بمسجد الإمام الحسين

الأوقاف تدعو لحضور ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بمسجد الإمام الحسين

لحظة توافد فتيات الثانوية الأزهرية بالهرم لأداء امتحان الفيزياء

وسط دعوات الأمهات.. لحظة توافد فتيات الثانوية الأزهرية بالهرم لأداء امتحان الفيزياء

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفيزياء.. اليوم

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفيزياء.. اليوم

بالصور

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

آودي نوفولاري تستعرض سيارتها السوبر كار بقوة 987 حصانًا.. فيديو

أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027

كاجوال لافت.. ياسمين عبد العزيز تظهر رفقة أحمد السقا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها

أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها
أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها
أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد