بلايستيشن متحرك.. أستون مارتن تطلق أغرب سيارة في العالم

أطلقت شركة "أستون مارتن" البريطانية العريقة للسيارات الفاخرة جهاز محاكاة سباقات منزليًا فائق التطور يحمل اسم (Hypercar Edition)، ومستوحى بالكامل من سيارتها الأسطورية الخارقة "فالكيري" (Valkyrie).

ويأتي هذا الجهاز الاستثماري المبتكر ليتجاوز مفهوم أدوات الألعاب التقليدية، حيث يطرح بسعر رسمي مذهل يفوق أسعار العديد من السيارات الرياضية الحقيقية في صالات العرض، مستهدفًا عشاق الألعاب الرقمية الفاخرة وجامعي التحف الفنية النادرة حول العالم.

احتفال هندسي بمشاركة فالكيري في سباق لومان 24 ساعة لعام 2026

جاء تطوير هذا المحاكي الفاخر بالتعاون مع شركة “كيرف ريسينج” المتخصصة، وذلك للاحتفال الرسمي والمباشر بمشاركة سيارة "أستون مارتن فالكيري" في سباقات "لومان 24 ساعة" (Le Mans 24H) الشهيرة لهذا العام 2026.

وصمم الجهاز بدقة هندسية تمنح المستخدم شعورًا ماديًا حقيقيًا يحاكي تجربة سائقي السباقات المحترفين، مع إعطائه إحساسًا موازيًا بأنه مالك لفريق سباقات دولي وجامع للقطع الفنية النادرة في آن واحد بفضل مستوى الفخامة والتقفيل العالي.

أستون مارتن فالكيري

نسخ حصرية بكسوة سيارات السباق الرسمية رقم 007 ورقم 009

تطرح أستون مارتن هذا المحاكي ب خيارات ألوان خارجية وكسوات حصرية مستوحاة بدقة من سيارات السباق الفعلية التي تخوض غمار البطولة العالمية؛ حيث يمكن للمشترين الاختيار بين الكسوة المستوحاة من السيارة رقم 007 أو السيارة رقم 009.

وتم تزويد كل جهاز بمقعد سباقات مصنوع من ألياف الكربون الفائقة ومطابق تمامًا لوضعية الجلوس داخل سيارة فالكيري الحقيقية، بالإضافة إلى عجلة قيادة متطورة ومطابقة هندسيًا لعجلة القيادة الخاصة بالسيارة الخارقة، والتي تحتوي على كافة أزرار التحكم وشاشات البيانات الرقمية لضمان تجربة تفاعلية بنسبة 100%.

إنتاج محدود للغاية بـ 24 وحدة وسعر يعادل سيارات رياضية حقيقية

أكدت الشركة البريطانية أن إنتاج هذا المحاكي الفاخر سيكون محدودًا للغاية وقائمًا على مبدأ الحصرية المطلقة؛ حيث سيتم تصنيع 24 وحدة فقط يدويًا حول العالم، وهو رقم رمزي يشير إلى ساعات سباق لومان الشهير.

وحددت الشركة السعر الرسمي للجهاز ليتجاوز حاجز الـ 80000 دولار أمريكي، وهو ما يضع الأثرياء والمستثمرين أمام خيار تكنولوجي استثنائي يمنحهم متعة قيادة الهايبر كار داخل غرف المعيشة الخاصة بهم، دون القلق من تكاليف الصيانة اللوجستية أو مخاطر الحوادث على الحلبات الحقيقية.