بـ 150 ألف جنيه فقط .. اركب أرخص سيارة موفرة للوقود

شهد سوق السيارات المستعملة في محافظة الجيزة عرض سيارة رينو كليو موديل 2001 للبيع بسعر يبلغ 150,000 جنيه، حيث يظهر الإعلان المحدث بتاريخ اليوم 2026-06-09 أن السيارة قطعت مسافة إجمالية تصل إلى 220,000 كيلومتر منذ خروجها من خطوط الإنتاج.

وتأتي السيارة بمحرك بنزين تبلغ سعته 1400 سي سي، ويتصل بناقل حركة يدوي "مانيوال"، وتتميز بهيكل خارجي باللون الفضي تمت إعادة طلائه بالكامل "راشة برة"، مع إضافة لمسة جمالية تتمثل في ملصق "ستيكر" بلون ليونارد جراي تم تركيبه على الرفرفين والمصد الأمامي "الأكصدام".

مواصفات رينو كليو 2001 المستعملة

أوضح مالك السيارة أن الحالة الميكانيكية لكل من ناقل الحركة "الفتيس" وأنظمة التعليق "العفشة" ممتازة وتعمل بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن السيارة حصلت على تجديدات شاملة ومكلفة مؤخرًا.

تضمنت هذه التجديدات تركيب أربع فروع إطارات "كاوتش" جديدة تمامًا، بالإضافة إلى تغيير نظام التعليق بالكامل لتركيب "عفشة كاملة جديدة".

وتعد الميزة الأبرز للسيارة في جانب الأوراق الرسمية هي امتلاكها رخصة سير سارية وصالحة لمدة 3 سنوات كاملة، مما يوفر على المشتري تكاليف الترخيص الفورية.

التجهيزات الداخلية ووسائل الراحة بالمقصورة

تحتوي مقصورة رينو كليو 2001 المستعملة على مجموعة جيدة من وسائل الراحة والترفيه بالنسبة لفئتها السعرية وزمن إنتاجها، حيث تأتي السيارة بفرش للمقاعد مكسو بالجلد، ونظام توجيه معزز "باور ستيرنج"، ونظام غلق مركزي يعمل عبر الريموت كنترول.

كما زودت السيارة بنوافذ كهربائية للأبواب الأمامية، ونظام صوتي متكامل يتضمن راديو كاسيت، وراديو إف إم وأم إم، مع إمكانية توصيل الهواتف الذكية وتشغيل المقاطع الصوتية عبر مخارج USB، وAUX، وتقنية البلوتوث اللاسلكية، وتوزيع الصوت من خلال سماعات خلفية.

منظومة الأمان والسلامة المتوفرة بالسيارة

رغم أنها تنتمي لجيل قديم، إلا أن مواصفات السيارة المعلنة تشير إلى دعمها لباقة ممتازة من وسائل الأمان لحماية السائق والركاب على الطريق.

تشتمل هذه المنظومة على نظام الفرامل المانع للانغلاق، ووسائد هوائية مخصصة لحماية السائق بالإضافة إلى وسائد هوائية للركاب. ولمنع حوادث السرقات، تم دعم السيارة بنظام إيموبليزر الإلكتروني ضد السرقة، إلى جانب وجود حساسات مساعدة تساعد السائق أثناء القيادة والاصطفاف لتقليل فرص الاحتكاك.