أهلي جدة يفوز على جوهور ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

فاز فريق أهلي جدة السعودي على مضيفه جوهور دار التعظيم، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

جاء هدف جوهور عن طريق علي مجرشي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19.

وحصل علي مجرشي على بطاقة حمراء في الدقيقة 37، ليكمل أهلي جدة اللقاء بـ 10 لاعبين.

وتعادل أهلي جدة في الدقيقة 45+3 بأقدام فرانك كيسيه.

وسجل جالينو الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، ريان حامد، إيبانيز، زكريا هوساوي

خط الوسط: ماتيوس جونسالفيس، إنزو ميوت، فرانك كيسييه

خط الهجوم: جالينو، توني، رياض محرز.

وسيواجه فريق أهلي جدة نظيره فيسل كوبي الياباني، في دور نصف النهائي.