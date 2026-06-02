بمادة الفقه.. انطلاق امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين لعام 2026

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، 2 يونيو 2026، امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية وجاهياً في معاهد دولة فلسطين لطلبة القسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2025/2026.

انطلاق امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين لعام 2026

وأوضح الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، أن طلبة المعاهد السبعة في فلسطين قد انتظموا داخل قاعات الامتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحاً لتأدية امتحان مادة "الفقه"، مشيراً إلى أن هذه الامتحانات تُعقد بطريقة مركزية داخل مقر معهد غزة الديني.

وأكد د. النجار أنه على الرغم من الدمار والآلام التي خلفتها الحرب، إلا أن الإدارة العامة للمعاهد حرصت على توفير الأجواء الملائمة والداعمة للحالة النفسية والذهنية للطلبة.

وحول آلية سير الامتحانات، أشار إلى أن الأسئلة وضعت من قبل الإدارة المركزية للامتحانات بمشيخة الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن الإدارة العامة للمعاهد في فلسطين تقوم بعمل سكان لأوراق الإجابة -مسح ضوئي (Scan)- وإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، حيث تُعاد طباعتها وتغليفها ثم تُسلم للكنترول بمشيخة الأزهر الشريف لإتمام عملية التصحيح وإصدار النتائج بعد اعتمادها من فضيلة مولانا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب يحفظه الله.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور النجار جولة تفقدية داخل قاعات الامتحانات بمشاركة الأخ القائد "أحمد حلس أبوماهر"، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، والدكتور محمد شبير، نائب رئيس جامعة الأزهر للشؤون الإدارية والمالية، واطلع الوفد على سير الامتحانات وأوضاع الطلبة داخل اللجان؛ حيث أكد النجار أن امتحانات اليوم راعت الظروف القاسية التي مر بها الطلبة جراء الحرب، ووضعت في الحسبان مستوياتهم التحصيلية والفروق الفردية بينهم.

وفي تصريحات صحفية أجراها د. النجار لوسائل إعلام محلية ودولية، وجه جزيل الشكر والتقدير والعرفان لمشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر -يحفظه الله-، ولفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف، ولفضيلة د. أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإلى د. نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر للوافدين، وفضيلة الشيخ حميد سالمان أبو عريضة رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.

كما وجه رسالة شكر لسفارة دولة فلسطين لدى القاهرة ممثلة بسعادة السفير دياب اللوح والإخوة الأفاضل في طاقم السفارة الدكتور موسى الهباش والدكتور إياد أبوالهنود والأخ محمد جودة للشئون الثقافية، لما يقدمونه من تسهيلات ومساعدة للمعاهد الأزهرية في تواصلها مع مشيخة الأزهر الشريف.

3 حافلات لنقل الطلبة مجاناً إلى مقر الامتحان بمعهد الأزهر بمدينة غزة

كما أعرب عميد المعاهد عن امتنانه العميق للمؤسسات التي ساهمت في إنجاح الامتحانات؛ وفي مقدمتها "اللجنة المصرية" ممثلة برئيسها التنفيذي الأخ معين أبوالحصين، والتي وفرت 3 حافلات لنقل الطلبة مجاناً من مخيمات النزوح بالمحافظات الجنوبية إلى مقر الامتحان بمعهد الأزهر بمدينة غزة، مما خفف العبء المالي والجسدي عن كاهل أولياء الأمور والطلبة.

من جانبه، أشاد القائد أحمد حلس بأجواء الهدوء والانضباط داخل اللجان، وسعادته بمشاهدة الطلبة وهم منشغلون في كتابة اجاباتهم وتقديم الامتحانات، وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المعاهد الأزهرية والعاملون فيها لخدمة الطلبة والارتقاء بالمسيرة التعليمية، متمنياً للطلبة التوفيق والنجاح.

وبدوره، أكد الدكتور محمد شبير أن عقد الامتحانات بصورة مركزية متزامنة بين غزة ومعهد الخليل بالضفة الغربية يمثل دليلاً قاطعاً على وحدة الوطن، ويعكس إرادة الشعب الفلسطيني وعزيمته التي لا تلين في اتخاذ العلم وسيلة أولى لمواجهة الأزمات وبناء المستقبل، ووجه كلمةً شكر فيها الهيئتين الإدارية والتدريسية في المعاهد على ما يقدمونه من جهود مقدرة للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلبة وكذلك لأولياء الأمور والطلبة على إصرارهم على مواصلة تعليمهم رغم كل ما يعيشه قطاع غزة من دمار وآلام، داعياً لهم بالتوفيق والنجاح.