شوط أول إيجابي بين أهلي جدة وجوهور في أبطال آسيا

انتهى الشوط الأول من مباراة أهلي جدة وجوهور الماليزي، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء هدف جوهور عن طريق علي مجرشي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19.

فيما حصل علي مجرشي على بطاقة حمراء في الدقيقة 37، ليكمل أهلي جدة اللقاء بـ 10 لاعبين.

وتعادل أهلي جدة في الدقيقة 45+3 بأقدام فرانك كيسيه.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، ريان حامد، إيبانيز، زكريا هوساوي

خط الوسط: ماتيوس جونسالفيس، إنزو ميوت، فرانك كيسييه

خط الهجوم: جالينو، توني، رياض محرز.