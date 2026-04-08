أهلي جدة يطالب بالاطلاع على محادثات الـVAR.. على غرار أزمة الأهلي في الدوري المصري

شهدت مباراة الأهلي السعودي أمام الفيحاء في الجولة 29 من دوري روشن السعودي جدلاً تحكيميًا كبيرًا، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، في موقف يوازي الأزمات التي يواجهها الأهلي في الدوري المصري مع قرارات التحكيم المثيرة للجدل.

أوضح إيفان توني لاعب الفريق عبر قناة ثمانية:"كانت هناك ركلتا جزاء واضحتان لم تحتسبا لنا، وعندما توجهنا للحكم فوجئنا برد غريب: ركزوا على دوري آسيا. القرارات كانت واضحة للجميع لكن يبدو أن ذهنه كان في مكان آخر.

وأضاف توني أن النادي يسعى للحصول على تسجيلات الـVAR لمعرفة ما دار بين حكم الساحة وحكام الفيديو، خاصة أن مثل هذه الحالات عادةً ما تُحتسب، لكن يبدو أن الظروف تغيرت هذه المرة بشكل غير مفهوم.

أصدرت شركة الأهلي بياناً رسمياً أعربت فيه عن استيائها من الأخطاء التحكيمية، مطالبة بالإطلاع على تسجيلات غرفة الـVAR ومحادثات الحكام مع اللاعبين، وتقديم تفسيرات لجميع الحالات المثيرة للجدل.

وأكد البيان أن مثل هذه القرارات تثير تساؤلات حول معايير اختيار الحكام، وأن النادي يحرص على حماية نزاهة المنافسات وضمان العدالة التنافسية، في خطوة مشابهة لما يحدث في الدوري المصري لمواجهة الأخطاء التحكيمية المتكررة.