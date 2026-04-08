الأهلي يرفض رحيل مصطفى شوبير ويقرر تأجيل تمديد تعاقده لحسم الدوري

حرص سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي والقائم باعمال المشرف العام علي الكرة التأكيد علي اللاعبين بانه لن يتم مناقشة اي شئ يخص تجديد عقود اللاعبين أو تمديدها حاليا ، وقال عبدالحفيظ للاعبين أنه قد يكون هناك مساحة من الوقت عقب مباراة سموحه لحسم إحدي الملفات ولكن الأفضل ان تكون القرارات عقب نهاية الموسم الحالي .

ومن المقرر أن يعقد عبدالحفيظ جلسة مع حسين الشحات لحسم ملف تجديد تعاقده لمدة موسم آخر مع وجود بند تفعيل الموسم الثاني بموافقة الطرفين، ويرفض حتى الآن الشحات هذا الأمر ويطلب التجديد لمدة موسمين كاملين .

فيما قررت إدارة الكره بالأهلي تاجيل قرار تمديد مصطفى شوبير حارس المرمى إلى نهاية الموسم ورفض الحديث عن أي عروض للاعب.

