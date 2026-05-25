قائمة منتخب كولومبيا لكأس العالم 2026

أعلن نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، قائمة فريقه النهائية للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب كولومبيا للمشاركة في كأس العالم 2026 والمقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وجاءت القائمة كولومبيا كالتالي:

الحراس: كاميلو فارجاس (أتلاس) - ألفارو مونتيرو (فيليس سارسفيلد) - دافيد أوسبينا (أتلتيكو ناسيونال).

الدفاع: دافينسون سانشيز (جالاتاسراي) - جون لاكومي (بولونيا) - يري مينا (كالياري) - ويلر ديتا (كروز أزول) - دانيل مونيوز (كريستال بالاس) - سانتياجو أرياس (إندبيندينتي) - يوهان موهيكا (ريال مايوركا) - دايفر ماتشادو (نانت).

الوسط: ريتشارد ريوس (بنفيكا) - جيفيرسون ليرما (كريستال بالاس) - كيفن كاستانو (ريفير بليت) - خوان كاميلو بورتيا (أتلتيكو بارانينسي) - جوستافو بويرتا (راسينج سانتاندير) - جون أرياس (بالميراس) - خورخي كاراسكال (فلامنجو) - خوان كوينتيرو (ريفير بليت) - خاميس رودريجيز (بدون نادي) - خامينتون كامباز (روزاريو سينرتال) - كوتشو هيرنانديز (ريال بيتيس) - لويس دياز (بايرن ميونيخ) - لويس سواريز (سبورتنج لشبونة) - كارلوس جوميز فاسكو دي جاما) - جون كوردوبا (كراسنودار).

ويتواجد منتخب كولومبيا في المجموعة الحادية عشر بكأس العالم بجانب البرتغال والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان.