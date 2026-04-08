الهلال يكتسح الخلود بسداسية في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على ضيفه الخلود بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح متعب الحربي التسجيل للهلال في الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل الفرنسي كريم بنزيما ثلاثية مذهلة في الدقائق 9، 31 و45، ليقود الزعيم لتفوق هجومي واضح خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، اكتفى الهلال بإضافة هدفين عبر سالم الدوسري في الدقيقة 55 وماركوس ليوناردو في الدقيقة 76، ليختم الزعيم المباراة بسداسية نظيفة.

بهذا الفوز، حافظ الهلال على المركز الثاني برصيد 68 نقطة بعد تحقيق 20 فوزًا و8 تعادلات. في المقابل، بقي الخلود في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، جمعها من 8 انتصارات وتعادلين مقابل 18 هزيمة.

ويأتي هذا الانتصار بمثابة مصالحة جماهير الهلال بعد تعادله الأخير أمام التعاون بنتيجة 2-2، والتي كلفته فقدان نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على اللقب.

تُعد مباراة اليوم الأكبر في تاريخ مواجهات الهلال ضد الخلود، حيث سبق للفريقين أن التقيا ثلاث مرات، فاز الهلال في جميعها بنتائج: 4-2، 5-1، و3-0، مؤكدًا تفوقه التاريخي على الفريق المنافس.

