انتقال عمر ياسر لاعب زد إلى نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني

أعلن زد إف سي عن انتقال لاعبه الشاب عمر ياسر، تحت 21 عامًا، إلى صفوف نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، في خطوة تُعد محطة فارقة في مسيرته الكروية، وتعكس في الوقت نفسه نجاح منظومة التطوير داخل النادي في إعداد اللاعبين للاحتراف الخارجي.



ويأتي انتقال عمر ياسر إلى ديبورتيفو ألافيس الإسباني امتدادًا لرؤية زد إف سي الهادفة إلى بناء مسار متكامل لتطوير المواهب، يبدأ من الأكاديمية ويمتد حتى الوصول إلى فرص احترافية على المستوى الدولي، بما يعزز مكانة النادي كمنصة رياضية قادرة على تصدير لاعبين مؤهلين للمنافسة في كبرى الدوريات العالمية.

وبدأ عمر ياسر رحلته مع نادي زد الرياضي من خلال أكاديمية زد لكرة القدم في عام 2020، قبل أن يتم تصعيده إلى قطاع الناشئين خلال موسم 2021–2022، حيث تألق في مركز لاعب الوسط الهجومي وفرض نفسه كأحد العناصر الأساسية بفضل أدائه المميز وتطوره المستمر.

وخلال مسيرته مع فرق الناشئين، نجح عمر في تحقيق بطولة الدوري المصري مع فريق مواليد 2005 عام 2024، بعدما سجل 22 هدفًا، ثم واصل تألقه مع فريق مواليد 2006 في عام 2025، حيث قاد الفريق للتتويج باللقب مجددًا بعد تسجيله 14 هدفًا، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وهو ما يعكس قدرته الكبيرة على التأثير داخل الملعب وتطوره الفني الملحوظ.

ويؤكد انتقال عمر إلى الدوري الإسباني فعالية نظام التطوير داخل زد إف سي، وقدرته على إعداد لاعبين يمتلكون المقومات الفنية والبدنية اللازمة للمنافسة على أعلى المستويات، كما يعكس نجاح البرامج التدريبية والتأهيلية التي يعتمد عليها النادي في صقل المواهب.

وبهذه المناسبة، أعرب عمر ياسر عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تمثل تتويجًا لرحلة طويلة بدأت من الأكاديمية في زد، حيث وفر له النادي الدعم والتطوير اللازمين للوصول إلى هذه المرحلة، ولذلك يتطلع إلى أن يكون على قدر المسؤولية في تجربته الاحترافية في إسبانيا.

وأضاف، في سياق حديثه عن دور النادي، أن زد كان له تأثير كبير في مسيرته منذ انضمامه إلى الأكاديمية وحتى تصعيده إلى الفريق، إذ يوفّر مسارًا واضحًا لكل لاعب يسعى إلى تطوير نفسه والوصول إلى الاحتراف، وهو ما يجعله يشعر بالسعادة والامتنان لكونه جزءًا من هذه المنظومة.

جدير بالذكر أن هذا الانتقال يُمثل تأكيدًا جديدًا على نجاح استراتيجية زد إف سي في الاستثمار بقطاع الناشئين، إذ يحرص النادي على تطوير اللاعبين وفق أحدث المعايير العالمية، وهو ما يفتح أمامهم آفاق الاحتراف الخارجي، ويعزز في الوقت ذاته من حضور المواهب المصرية على الساحة الدولية.

