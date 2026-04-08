قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصنيع الطائرات والبالون على قائمة اجتماع وزير الطيران المدني ورؤساء الشركات
المفاوضات صعبة.. عبد المنعم سعيد: الأزمة الأمريكية الإيرانية مش سهلة والحل مؤقت
العودة للانتصارات.. غزل المحلة يحقق الفوز على الجونة في الدوري
البحرين: نرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران وندعو لحل دائم للملف النووي
نائب الرئيس الأمريكي يُحذّر طهران: فتح مضيق هرمز شرط أساسي لاستمرار الهدنة وإلا عودة الحرب
برلماني يحذّر الحكومة: عدم وجود خطة تنفيذية لاستقطاب استثمارات تشغيلية يُهدّد النمو الاقتصادي
باريس سان جيرمان يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول
خبير اقتصادي: التعافي من 38 يوم حرب سيتطلب وقتا
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”
أبو الغيط يؤكد للرئيس اللبناني التضامن الكامل مع الشعب والدولة
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

انتقال عمر ياسر لاعب زد إلى نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني

عمر ياسر
عمر ياسر
حسام الحارتي

 أعلن زد إف سي عن انتقال لاعبه الشاب عمر ياسر، تحت 21 عامًا، إلى صفوف نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، في خطوة تُعد محطة فارقة في مسيرته الكروية، وتعكس في الوقت نفسه نجاح منظومة التطوير داخل النادي في إعداد اللاعبين للاحتراف الخارجي.


ويأتي انتقال عمر ياسر إلى ديبورتيفو ألافيس الإسباني امتدادًا لرؤية زد إف سي الهادفة إلى بناء مسار متكامل لتطوير المواهب، يبدأ من الأكاديمية ويمتد حتى الوصول إلى فرص احترافية على المستوى الدولي، بما يعزز مكانة النادي كمنصة رياضية قادرة على تصدير لاعبين مؤهلين للمنافسة في كبرى الدوريات العالمية.
وبدأ عمر ياسر رحلته مع نادي زد الرياضي من خلال أكاديمية زد لكرة القدم في عام 2020، قبل أن يتم تصعيده إلى قطاع الناشئين خلال موسم 2021–2022، حيث تألق في مركز لاعب الوسط الهجومي وفرض نفسه كأحد العناصر الأساسية بفضل أدائه المميز وتطوره المستمر.
وخلال مسيرته مع فرق الناشئين، نجح عمر في تحقيق بطولة الدوري المصري مع فريق مواليد 2005 عام 2024، بعدما سجل 22 هدفًا، ثم واصل تألقه مع فريق مواليد 2006 في عام 2025، حيث قاد الفريق للتتويج باللقب مجددًا بعد تسجيله 14 هدفًا، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وهو ما يعكس قدرته الكبيرة على التأثير داخل الملعب وتطوره الفني الملحوظ.
ويؤكد انتقال عمر إلى الدوري الإسباني فعالية نظام التطوير داخل زد إف سي، وقدرته على إعداد لاعبين يمتلكون المقومات الفنية والبدنية اللازمة للمنافسة على أعلى المستويات، كما يعكس نجاح البرامج التدريبية والتأهيلية التي يعتمد عليها النادي في صقل المواهب.
وبهذه المناسبة، أعرب عمر ياسر عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تمثل تتويجًا لرحلة طويلة بدأت من الأكاديمية في زد، حيث وفر له النادي الدعم والتطوير اللازمين للوصول إلى هذه المرحلة، ولذلك يتطلع إلى أن يكون على قدر المسؤولية في تجربته الاحترافية في إسبانيا.
وأضاف، في سياق حديثه عن دور النادي، أن زد كان له تأثير كبير في مسيرته منذ انضمامه إلى الأكاديمية وحتى تصعيده إلى الفريق، إذ يوفّر مسارًا واضحًا لكل لاعب يسعى إلى تطوير نفسه والوصول إلى الاحتراف، وهو ما يجعله يشعر بالسعادة والامتنان لكونه جزءًا من هذه المنظومة.
جدير بالذكر أن هذا الانتقال يُمثل تأكيدًا جديدًا على نجاح استراتيجية زد إف سي في الاستثمار بقطاع الناشئين، إذ يحرص النادي على تطوير اللاعبين وفق أحدث المعايير العالمية، وهو ما يفتح أمامهم آفاق الاحتراف الخارجي، ويعزز في الوقت ذاته من حضور المواهب المصرية على الساحة الدولية.
                                                  

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الشاب الضحية

خانته مع صديقه.. مفاجآت 10 ساعات تحقيقات في إنهاء حياة شاب على يد حبيبته بكرداسة

ترشيحاتنا

اعراض العصب السابع

أعراض العصب السابع.. هل يشبه الجلطة؟

إجازة شم النسيم 2026

5 أيام متتالية.. متى يحصل الموظفون على إجازة شم النسيم 2026؟

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

بالصور

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

كارنفال السيارات الكلاسيكية
كارنفال السيارات الكلاسيكية
كارنفال السيارات الكلاسيكية

طريقة عمل كيك الأناناس المقلوب

طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب
طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب
طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب

"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”

ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

فيديو

كارنفال السيارات الكلاسيكية

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

انتحار شاب

شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته

جنات

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

المزيد