سعر الدولار في مستهل تعاملات الإثنين

تراجع سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

يستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 25 مايو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر الآن

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو:

52.32 جنيه للشراء.

52.42 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل:

52.28 جنيه للشراء.

52.38 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار شراء وبيعا في بنوك نكست، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر، الأهلي، فيصل الإسلامي والعربي الأفريقي ليصل إلي:

52.27 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك كريدي أجريكول والمصرف العربي لنحو:

52.26 جنيه للشراء.

52.36 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي ليسجل:

52.25 جنيه للشراء.

52.38 جنبه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، قناة السويس،أبوظبي التجاري، HSBC، أبوظبي الاول، الكويت الوطني والبركة لنحو:

52.25 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنكى الإسكندرية الإمارات دبي نحو :

52.17 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

52.32 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك

52.27 جنيه.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

52.31 جنيه.

إجازة عيد الأضحي المبارك

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من غدا الثلاثاء داخل الفروع البنكية على مستوي مدن ومناطق الجمهورية، حتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026 بمناسبة إجازة عيد الأضحي المبارك.