70 قرشا دفعة واحدة.. هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم

هبط سعر صرف الدولار الان في البنوك بنحو 70 قرشا في ختام تعاملات اليوم الأحد، في جميع البنوك العاملة في مصر .

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار 52.30 جنيه للشراء و 52.40 جنيه وذلك في بنكي :"الشركة المصرفية، الأهلي الكويتي".

وبلغ سعر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.29 جنيه للشراء و 52.39 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 52.28 جنيه للشراء و 52.38 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه.

سعر الدولر في بنك نكست 52.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر 52.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه.

سعر الدولار في بنك المصري الخليجي 52.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 52.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد 52.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه.

سعر الدولار في المصرف العربي 52.26 جنيه للشراء و 52.36 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك 52.25 جنيه للشراء و 52.35 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.25 جنيه للشراء و 52.35 جنيه.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 52.25 جنيه للشراء و 52.35 جنيه.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.25 جنيه للشراء و 52.35 جنيه.

سعر الدولار في بنك فيصل 52.23 جنيه للشراء و 52.33 جنيه.