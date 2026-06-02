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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعادة النظر.. العليا للمهرجانات: لم يصدر قرار رسمي بإيقاف التصريح للدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي
مهرجان الإسكندرية السينمائي
هاني حسين

علق المخرج عمر عبد العزيز عضو اللجنة العليا للمهرجانات، على قرار اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة بخصوص عدم التصريح بإقامة الدورة 42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وقال عمر عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج :" من ماسبيرو " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، إن اللجنة قررت إعادة النظر في المهرجانات والفائدة من إقامتها .

وتابع عمر عبد العزيز :" هناك توصية بان تقوم كل محافظة يقام فيها مهرجان بإرسال تقرير عن فعاليات المهرجان وعدد الجمهور المقبل على المهرجانات ".

وتابع عمر عبد العزيز :"اكتشفنا أنه هناك مهرجانات بها خلافات بين اعضاء مجلس الغدارة لتلك المهرجانات ".

وأكمل عمر عبد العزيز :" قررنا ان كل مهرجان يقوم فرد من وزارة الثقافة بتقييم كل دورة ومراقبة كل دورة".

ولفت عمر عبد العزيز :" لم يصدر قرار رسمي بإيقاف التصريح بإقامة الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط"، مضيفا:"  لن يكون هناك سهولة مستقبلية في الموافقة على إقامة المهرجانات في مختلف المحافظات ".

الإسكندرية مهرجان الإسكندرية السينما المهرجانات الثقافة

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