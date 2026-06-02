قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلاف على أولوية الجلوس | الداخلية تكشف تفاصيل قيام مسن بـ سبّ فتاة بالمترو
نتنياهو يتوعد إيران بالسقوط ويهدد بيروت : لا عودة لنظام طهران
وزير العمل يبحث مع نظيريه الجزائري والسوداني بجنيف تعزيز التعاون وتطوير التدريب المهني
خلفًا لتولسي غابارد.."ترامب" يكلّف بيل بولتي بقيادة الاستخبارات الوطنية مؤقتًا
السيطرة على حريق مصنع تحت التشطيب بالمنطقة الصناعية في العبور
الأغذية العالمي: المناطق الجنوبية بلبنان الأكثر تضررا بسبب القصف الإسرائيلي
رسميا الدولار يتراجع 13 قرشا.. وهذا سعره الآن
نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس
الغرفة 202 تشعل أحلام الأرجنتين.. هل يكتب ميسي الفصل الأخير من الأسطورة في مونديال 2026؟
تراجع الذهب وعيار 18 يسجل رقماً قياسياً
الأغذية العالمي بلبنان: مليون و240 ألف شخص يواجهون انعداما بالأمن الغذائي
ريال مدريد يجهز ثورة ما بعد الانتخابات.. بيريز يقترب من حسم أولى صفقات المشروع الجديد .. إيه الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شريف نور الدين: قرار إيقاف مهرجان الإسكندرية لدول المتوسط شجاع| خاص

شريف نور الدين
شريف نور الدين
قسم الفن

أعرب الإعلامي شريف نور الدين عن سعادته بقرار اللجنة العليا للمهرجانات القاضي بإيقاف إقامة الدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.
 

وأكد نور الدين أن القرار "شجاع وجريء ويستحق الدعم"، مشيراً إلى أن المهرجانات الفنية يجب أن تستند إلى أبعاد ثقافية وسياحية واضحة، وأن فقدان هذه المقومات يفقدها مبررات إقامتها من الأساس.
 

وأضاف أن المهرجانات لا تقام بالنوايا فقط، وإنما بالعمل الجاد والجهد المتواصل، فضلاً عن القدرة على تحقيق الاكتفاء، واستقطاب الأفلام المتميزة، والحصول على الرعاة والداعمين.
 

وتساءل نور الدين عن جدوى إقامة مهرجان يفتقد إلى الأسس الفنية القوية، مؤكداً ضرورة مراجعة جميع تفاصيل هذا الحدث، سواء على المستوى الإداري أو الفني، مع التوقف لتقييم حجم الاستفادة المتحققة من الدعم المالي الذي تقدمه الدولة.
 

وشدد على أهمية إجراء مراجعة شاملة لتجربة المهرجان بما يسهم في تطويره وتعزيز دوره الثقافي والفني خلال الفترات المقبلة.

وقررت اللجنة العليا للمهرجانات، برئاسة الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، عدم التصريح بإقامة الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي كان مقررًا تنظيمها خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل، برئاسة الكاتب الصحفي والناقد الأمير أباظة.
 

وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات، الذي عقد لمناقشة أوضاع المهرجان عقب الخلافات التي شهدتها جمعية كتاب ونقاد السينما، والجهة المنظمة للمهرجان، إلى جانب مراجعة أداء المهرجان خلال السنوات الأخيرة. وبحسب ما انتهت إليه اللجنة، فإن قرار عدم التصريح بإقامة الدورة المقبلة جاء بسبب ما وصفته بتراجع مستوى المهرجان خلال الدورات الأخيرة، وابتعاده عن تحقيق الأهداف الثقافية والفنية التي أُسس من أجلها، وذلك وفقًا لما تمت مناقشته خلال الاجتماع.
 

وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجانات وقيادات العمل الثقافي والفني، من بينهم الدكتور أشرف زكي، والمنتج محمد العدل، والمخرج عمر عبدالعزيز، الناقد طارق الشناوي، والموسيقار راجح داوود، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة.

شريف نور الدين الإعلامي شريف نور الدين مهرجان الإسكندرية السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

عريس المونديال.. أول صور من عقد قران النجم عمر مرموش

الذهب

الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

امير ابو العز

فرج عامر : مصر تملك مهاجمًا موهوبًا بجانب حمزة عبدالكريم

سهام جلال

عشرة العمر.. خالد الغندور ينعى سهام جلال برسالة مؤثرة

أرشيفية

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى..الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك وATM

ترشيحاتنا

مصدق

الغندور لإدارة الزمالك: ما حدث في ملف مصدق يحتاج إلى توضيح

محمود حافظ زقلط

قبل 82 عاما .. زقلط يتوهج في أكبر فوز للزمالك على الأهلي

منتخب مصر

ناقد رياضي يثير الجدل بشأن حراس مرمى منتخب مصر.. تفاصيل

بالصور

محافظ الشرقية يُتابع انتظام الخدمات المقدمة للمترددين على مستشفى أبو كبير المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس

طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..
طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..
طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة حلقة السمك بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ما السبب الحقيقي وراء استيقاظك بين الثالثة والخامسة فجراً؟ خبراء يكشفون الأسباب الخفية

الاستيقاظ ليلا
الاستيقاظ ليلا
الاستيقاظ ليلا

فيديو

محمد صلاح

كواليس جديدة.. ماذا طلب محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي؟

سهام جلال

رحيل سهام جلال.. 10 محطات صنعت مشوار «وزيرة السعادة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد