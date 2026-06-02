أمسية روحانية للإنشاد بمسرح الجمهورية

تقيم دار الأوبرا المصرية حفلا لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات فى السابعة والنصف مساء الجمعة 5 يونيو على مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية منها توشيح إروى لى، سبحانك اللهم، سيدنا النبى محلاه، سفينة الحجاج، عليك صلاة الله وسلامة، هلت ليالى، أشرقت أنوار محمد، صلوا عليه، القلب يعشق وغيرها .. تحفيظ مصطفى النجدى وآداء كل من فارس عبد العال، محمد عبد الحميد، إبراهيم فاروق، أحمد نافع، طه حسين، وائل سراج، هبة عادل، نادين العمروسى .

يأتى الحفل فى إطار رسالة دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى الحفاظ على التراث الروحانى وتقديمه للأجيال فى صياغات فنية راقية تسهم فى ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة وتؤكد مكانة هذا اللون الإبداعى كأحد أبرز روافد الهوية المصرية .