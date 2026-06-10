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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يواصل الارتفاع .. هل يكسر حاجز ال 53 جنيهاً اليوم؟!

سعر الدولار الآن في البنوك
سعر الدولار الآن في البنوك
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين لتحركات العملة الأمريكية وسجل الدولار أعلى سعر للشراء عند 51.82 جنيه بينما بلغ أقل سعر للشراء 51.67 جنيه بين البنوك المعلنة.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

وسجل في بنك HSBC نحو 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK إلى 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع

وسجل في كريدي أجريكول 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع

الدولار يحافظ على مكاسبه وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

كما سجل في بنك الإسكندرية 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع

وسجل الدولار في بنك مصر 51.76 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع

وبلغ في البنك الأهلي المصري 51.76 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع

ووصل في المصرف العربي الدولي إلى 51.76 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع

الدولار يعود للارتفاع وسط مخاوف تعثر مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران

وسجل في بنك البركة 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع

فيما سجل السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري 51.65 جنيه للشراء

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

جاء أعلى سعر للشراء عند 51.82 جنيه وأعلى سعر للبيع عند 51.92 جنيه في بنك قناة السويس

الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد رهانات رفع الفائدة وتعثر محادثات السلام

في المقابل سجل البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للشراء بين البنوك عند 51.67 جنيه وأقل سعر للبيع عند 51.77 جنيه.

ورغم التحرك الطفيف لسعر الدولار في اتجاه صاعد إلا أنه يقترب من مستوى ال 53 جنيهاً.. فهل سيواصل الارتفاع خلال الساعات القادمة أم لا؟! هذا ما سنتابعه معكم من خلال متابعة تحديثات البنوك لأسعار الدولار خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم الدولار العملات الأجنبية الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاع سعر الدولار الدولار في البنوك اليوم

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