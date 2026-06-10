الدولار يواصل الصعود.. ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه في البنوك صباح اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا خلال بداية تعاملات اليوم بالبنوك العاملة في مصر، بعد تحركات محدودة سجلها أمس، ليرتفع في عدد من البنوك بقيمة 5 قروش، بينما استقر في بنوك أخرى، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك اليوم
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو:
- 51.69 جنيه للشراء.
- 51.79 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك HSBC:
- 51.68 جنيه للشراء.
- 51.77 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري:
- 51.67 جنيه للشراء.
- 51.77 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى:
- 51.67 جنيه للشراء.
- 51.77 جنيه للبيع.
كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية:
- 51.67 جنيه للشراء.
- 51.77 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في QNB الأهلي:
- 51.66 جنيه للشراء.
- 51.76 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك البركة:
- 51.65 جنيه للشراء.
- 51.75 جنيه للبيع.
فيما بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK:
- 51.60 جنيه للشراء.
- 51.70 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في كريدي أجريكول إلى:
- 51.57 جنيه للشراء.
- 51.67 جنيه للبيع.