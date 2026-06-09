قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيانات ملاحية : صادرات السعودية من وقود الطائرات إلى أوروبا تتجاوز مستويات ما قبل إغلاق هرمز
منع جماهير .. تعليق ناري من أحمد موسى عن سوء تنظيم مونديال الولايات المتحدة
هل تشتري الآن أم تنتظر؟ توقعات أسعار الدواجن الأيام المقبلة
البيض بـ 65 جنيها في المزرعة.. اتحاد منتجي الدواجن: لا دور لأي سمسار في تحديد الأسعار
زيلينسكي : لن نقبل اتفاقات سلام مع روسيا بدون مشاركتنا
اتحاد منتجي الدواجن: المصريون يستهلكون 5 ملايين فرخة و40 مليون بيضة يوميا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية غدا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
أنطونيو تاياني : تصريحات بن غفير بشأن إيطاليا غير مقبولة .. ولا تليق بوزير
هل يجوز قراءة آيات طويلة في الصلاة أم الأفضل القصيرة؟.. أمين الإفتاء يجيب
مقبرة إيرانية للطيران الأمريكي.. خسائر جوية فادحة لواشنطن بعد نكبة الأباتشي | تقرير
مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026
كامل الوزير : ممر تجاري عربي شمالي وآخر جنوبي .. والقطار السريع يصل سفاجا 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تراجعه.. أقل سعر لبيع الدولار في البنوك اليوم

أقل سعر لبيع الدولار
أقل سعر لبيع الدولار
علياء فوزى

شهد سعر العملة الخضراء انخفاضا كبيرا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بسعر إغلاق أمس الإثنين، وقدم بنك الإمارات دبي أقل سعر لبيع الدولار مسجلا 51.67 جنيه. 

ويستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار الآن 

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي ليسجلا: 

 51.72 جنيه للشراء.

 51.82 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية ليصل:

 51.69 جنيه للشراء.

 51.79 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي، إتش إس بي سي HSBC ليسجل:

 51.68 جنيه للشراء.

 51.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار  اليوم 

وتساوي سعر الدولار في بنوك نكست، المصرف المتحد، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الإسكندرية، المصرف العربي، بنك التجاري الدولي CIB، العربي الأفريقي، مصر، فيصل الإسلامي، العقاري المصري العربي والبنك الأهلي المصري ليصل إلي:

 51.67 جنيه للشراء.

 51.76 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول لنحو:

 51.66 جنيه للشراء.

 51.77 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي التجاري وقناة السويس نحو:

 51.65 جنيه للشراء.

51.75 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك التعمير والإسكان والكويت الوطني ليسجل:

 51.60 جنيه للشراء.

 51.70 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع للدولار في البنوك

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي لنحو:

 51.57 جنيه للشراء.

 51.67 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي رسميا في البنك المركزي نحو:

 51.65 جنيه للشراء.

 51.79 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء

51.70 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

51.72 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

 51.67 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي أقل سعر لبيع الدولار الجنيه المصري سعر الدولار بنك كريدي أجريكول سعر العملة الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

كنترولات الشهادة الإعدادية 2026

20 صورة ترصد إنتظام أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الكنترولات

مشغولات ذهبية

انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 21 يتراجع بقوة

اسعار البيض اليوم

بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

ترشيحاتنا

خطة شاملة لتطوير المنظومة البحثية

التعليم العالي: المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يعلن خطة شاملة لتطوير المنظومة البحثية

شارع الفن

بنوك القاهرة الخديوية وشارع الفن… كيف تلتقي الثقافة مع التاريخ المالي في قلب العاصمة؟

طاقة الرياح البحرية

تقرير دولي: طاقة الرياح البحرية ستنمو أربعة أضعاف خلال عشر سنوات

بالصور

ليلى علوي تساعد بيومي فؤاد في البحث عن ابنه .. صور جديدة من فيلم ابن مين فيهم؟

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

ماذا يحدث للمخ عند التعرض للقلق المزمن؟.. يحوّله إلى إدمان خفي

القلق المزمن
القلق المزمن
القلق المزمن

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد