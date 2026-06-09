الجنيه يتعافى.. انخفاض مفاجيء في أسعار الدولار بالبنوك

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9-6-2026، بمتوسط 50 قرشا دفعه واحدة يعود مره اخري تحت مستوى الـ 52 جنيها.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 51.72 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، ضمن نشرته الخدمية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي الكويتي 51.72 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 51.72 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.75 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك ميد بنك 51.70 جنيه للشراء – 51.80 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد 51.70 جنيه للشراء و 51.80 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية 51.68 جنيه للشراء – 51.78 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 51.68 جنيه للشراء – 51.78 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 51.68 جنيه للشراء و 51.78 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH): 51.68 جنيه للشراء و 51.78 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.66 جنيه للشراء و 51.76 جنيه للبيع

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.66 جنيه للشراء – 51.76 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 51.66 جنيه للشراء – 51.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك البركة 51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست 51.60 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 51.60 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 51.60 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول 51.60 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 51.79 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع.