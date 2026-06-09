قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا .. فرنسا تحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي إليها
البيئة تضع منهجًا مهمًا للحفاظ على الطبيعة ومواجهة تغير المناخ
أزمة مبابي تتفاقم .. هل يفقد منتخب فرنسا سلاحه الأهم في المونديال؟
فيفا يعلن الطاقم التحكيمي لمباراة افتتاح كأس العالم 2026
طلب إحاطة لتشديد الرقابة على العيادات الخاصة ومنع انتحال صفة الأطباء
6 مليون دولار | فتح خزينة بيراميدز والزمالك لـ ضم نجم الأهلي
صدمة لمنتخب المغرب قبل انطلاق كأس العالم 2026
بعد تعرضه لحادث.. الشيخ محمد الجزار: الحمد لله ربنا نجانا من الموت بأعجوبة
إيبولا يهدد مشاركة يد الأهلي في الكونغو| قرار منتظر من وزارة الصحة
التعليم الفلسطينية: أكثر من 21 ألف شهيد من الطلبة والمعلمين منذ 7 أكتوبر 2023
لطلبة الثانوية العامة.. رددوا دعاء المذاكرة وعدم النسيان وسرعة الحفظ الفهم
8 منتخبات عربية وحلم واحد.. نجوم يرفعون راية الطموح في مونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه يتعافى.. انخفاض مفاجيء في أسعار الدولار بالبنوك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه  اليوم الثلاثاء  9-6-2026، بمتوسط 50 قرشا دفعه واحدة يعود مره اخري  تحت مستوى الـ 52 جنيها.

وسجل سعر صرف الدولار في  بنك أبوظبي الإسلامي 51.72 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، ضمن نشرته الخدمية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي الكويتي  51.72 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 51.72 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس  51.75 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك ميد بنك  51.70 جنيه للشراء – 51.80 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد  51.70 جنيه للشراء و 51.80 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية  51.68 جنيه للشراء – 51.78 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  51.68 جنيه للشراء – 51.78 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 51.68 جنيه للشراء و 51.78 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH): 51.68 جنيه للشراء و 51.78 جنيه للبيع

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  51.66 جنيه للشراء و 51.76 جنيه للبيع

 بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.66 جنيه للشراء – 51.76 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية  51.66 جنيه للشراء – 51.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي  51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري  51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي  51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك البركة 51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست  51.60 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان  51.60 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 51.60 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول  51.60 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني  51.79 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر صرف الدولار الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار اليوم البنك الأهلي المصري بنك مصر سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

عموتة

المغربي في الأهلي.. ياسين منصور وعبد الحفيظ ينهيان التعاقد مع عموتة

إجازة رأس السنة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 بعد قرار الحكومة

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل تكساس صوص

طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..

الأول عربيا والسابع عالميا.. القمر ديالي يحقق إنجازا جديدا

محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته
10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته
10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد