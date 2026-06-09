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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع سعر الدولار.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء

اسعار العملات
اسعار العملات
محمد غالي

يواصل سعر الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لأسعار العملات الأجنبية في البنوك العاملة بالسوق المحلية.

أسعار العملات

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.65 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع، فيما استقر في البنك الأهلي المصري عند 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها المسجلة في عدد من البنوك الكبرى.

 أسعار الدولار اليوم في البنوك

البنك المركزي المصري:51.65 جنيه للشراء، و51.78 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري:51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.
بنك مصر:51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB):51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.
بنك البركة:51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان:51.60 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع.

وتحظى أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، باهتمام واسع من المواطنين، نظرا لتأثيرها المباشر على الأسواق المحلية وحركة الاستيراد والتصدير، إلى جانب ارتباطها بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.

أسعار العملات

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا خلال تعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل الدولار الأمريكي 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر اليورو 59.5652 جنيه للشراء و59.9341 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 68.8864 جنيه للشراء و69.4236 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الكندي 37.0155 جنيه للشراء و37.1911 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الفرنك السويسري 64.7169 جنيه للشراء و65.1277 جنيه للبيع، وسجل الدولار الأسترالي 36.3498 جنيه للشراء و36.6014 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الدينار الكويتي 163.3576 جنيه للشراء و168.5221 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 13.7274 جنيه للشراء و13.7892 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 14.0541 جنيه للشراء و14.0963 جنيه للبيع.

أسعار العملات

كما سجل الدينار البحريني 134.891 جنيها للشراء و137.3027 جنيه للبيع، والريال العماني 132.1991 جنيه للشراء و134.4675 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال القطري 13.1142 جنيه للشراء و14.2015 جنيه للبيع، وسجل الدينار الأردني 72.039 جنيها للشراء و73.1215 جنيه للبيع.

وفي العملات الأخرى، سجل الين الياباني 32.2393 جنيه للشراء و32.3441 جنيه للبيع لكل 100 ين، بينما بلغ سعر الكرون الدنماركي 7.9695 جنيه للشراء و8.0193 جنيه للبيع، والكرون النرويجي 5.4433 جنيه للشراء و5.4873 جنيه للبيع، والكرونا السويدية 5.471 جنيه للشراء و5.5083 جنيه للبيع، فيما سجل اليوان الصيني 7.6202 جنيه للشراء و7.6479 جنيه للبيع عبر التحويلات.

سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار الجنيه المصري الجنيه العملات الأجنبية الدولار

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