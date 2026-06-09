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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حولوا الأموال إلى عملات إيثريوم.. اختراق رقمي يهز منصة "Pando Rings" المشفرة

Pando Rings
Pando Rings
احمد الشريف

سجلت منصات تتبع البيانات والتدفقات المالية للأصول الرقمية تحركات مشبوهة ومكثفة لعنوان محفظة رقمية تابعة لواحد من أخطر قراصنة الويب 3.

وأكدت التقارير الفنية الصادرة اليوم لعام 2026، أن المخترق المسؤول عن الهجوم الشهير على بروتوكول التمويل اللامركزي "Pando Rings" بدأ في استغلال الهبوط اللحظي الحالي والتراجع الحاد الذي تشهده أسعار سوق الكريبتو عالمياً، ليقوم بتحويل وتسييل جزء ضخم من غنائمه الرقمية المنهوبة مباشرة إلى عملة إيثريوم (Ethereum).

اقتناص فرصة تراجع الأسعار لتعظيم القيمة السوقية للغنائم

تستهدف المناورة المالية التي نفذها المقرصن استغلال تصفية الأسواق وإعادة استثمار الأموال المسروقة بأسعار مخفضة لتعظيم أرباحه المستقبلية.

وتوضح البيانات العتادية المرصودة عبر السلسلة (On-chain)، أن المخترق قام بتبديل كميات هائلة من العملات المستقرة والرموز البديلة التابعة للمنصة المنكوبة، ودمجها برميّاً لشراء آلاف من عملات الإيثريوم من القاع السعري، محققاً زيادة فورية في رصيده من العملات القياسية بنسبة كفاءة استثمارية خبيثة بلغت 100%.

تكتيكات المبادلة اللامركزية ومحاولات غسيل الأصول الرقمية

تمنح منصات التبادل اللامركزي (DEXs) المخترقين غطاءً برمجياً مثالياً للتهرب من تجميد الحسابات الذي تفرضه البورصات المركزية.

وحرص الهكر لعام 2026 على تمرير الأصول عبر مصفوفات وعقود ذكية متعددة ومعقدة لتفريق مسارات التعقب الجنائي الرقمي، تمهيداً لنقل عملات الـ "ETH" المشتراة حديثاً نحو بروتوكولات الخلط وإخفاء الهوية، مما يضمن له غسل الثروة المشفرة المنهوبة وتأمينها كيميائياً وفنياً ضد قرارات الحظر الدولي.

تحذيرات أمنية واستنفار يترقبه مجتمع الكريبتو في مصر

تفتح هذه التحركات الجريئة من قبل مخترق "Pando Rings" باب النقاش والتوقعات التسويقية حول مستويات الأمان داخل مجتمعات تداول العملات الرقمية في مصر والعالم العربي لعام 2026.

ويرى خبراء أمن المعلومات محلياً أن استغلال الهكر لهبوط السوق لشراء عملات قياسية مثل إيثريوم يبرهن على وعي الجناة العميق بآليات المضاربة، مما يفرض على منصات التحليل وتتبع الجرائم السيبرانية تفعيل أدوات رصد أكثر ذكاءً لمنع تسييل هذه الأموال عبر بوابات الدفع المحلية.

يبرهن لجوء المخترقين لإعادة التداول بالأموال المسروقة أثناء هبوط السوق على أن الجريمة السيبرانية لعام 2026 باتت تدار بعقليات استثمارية محترفة تضاهي صناديق التحوط العالمية؛ ومع استمرار النزيف المالي الناتج عن ثغرات الويب 3، يستعد قطاع الدفاع الرقمي لفرض معايير تتبع جغرافية وصارمة تؤكد أن تجميد العناوين المشبوهة ومحاصرة سيولتها هما خط الدفاع الأول لضمان استقرار وموثوقية المعاملات المالية الافتراضية.

Pando Rings Pando Ethereum

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