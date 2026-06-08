دون تدخل جراحي.. استخراج عملة معدنية ابتعلها طفل بكفر الشيخ | صور

نجح فريق طبي بمركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين، إثر استخراج عملة معدنية استقرت في المريء وضغطت على مجرى التنفس، وذلك من خلال إجراء منظار علوي عاجل استغرق أقل من 5 دقائق ودون الحاجة لأي تدخل جراحي.

جرت هذه العملية بنجاح تحت إشراف الدكتور ياسين رمضان، مدير مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، والذي أشاد بكفاءة وإخلاص الفريق الطبي والتمريضي وجاهزية المركز التامة للتعامل مع الحالات الحرجة وطوارئ الأطفال على مدار الساعة.

واستقبل قسم الطوارئ بالمركز ، الطفل في الساعات المتأخرة من صباح اليوم في حالة حرجة، حيث كان يعاني من صعوبة شديدة في البلع، وقيء متكرر، وزرقة بالوجه نتيجة نقص الأكسجين، إلى جانب زيادة مستمرة في إفراز اللعاب، مما تطلب تدخلاً فورياً من الأطقم الطبية.

ضم الفريق الطبي الدكتور محمد عجلان، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، وبمشاركة الأطباء المقيمين: د. محمد العمدة، ود. عبد الرحمن الصفتاوي، ود. آلاء كامل، ود. كريم مجدي، بالإضافة إلى د. أشرف محمد أخصائي التخدير، ود. هبة شعلان طبيبة الأطفال، ود. علي الشرقاوي طبيب العناية المركزة، ومعاونة مستر شريف من هيئة التمريض.