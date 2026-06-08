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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

اطمأن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، على سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام 2026-2025

وتفقد المحافظ لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين، التي يؤدي فيها 515 طالبًا امتحانات مادة الجبر، موزعين على 27 لجنة فرعية.

 جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، وياسر البرجي، مدير إدارة شرق التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2026-2025 بالشهادة الإعدادية بلغ 65 ألفًا و435 طالب وطالبة، موزعين على 351 لجنة فرعية مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 465 طالب بالتعليم المهني، مؤكدًا أن الامتحانات تُجرى في أجواء هادئة ومنظمة.

أكد محافظ كفرالشيخ، توافر سبل الراحة للطلاب وسير الامتحانات بشكل منتظم، مع التأكيد على التجهيزات اللازمة منها وسائل الإنارة الجيدة، التهوية المناسبة، والحفاظ على نظافة اللجان من الداخل والخارج، متمنيًا لهم التوفيق والتميز.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بتوفير بيئة مناسبة للطلاب والطالبات داخل اللجان، مع التنبيه بضرورة الالتزام بكافة القواعد واللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وضمان الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير مناخ هادئ يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر، لضمان سير عملية الامتحان بشكل لائق، مع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين بإدخال الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحان.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف المرور على المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المعنيين، ومتابعة سير الامتحانات بشكل دوري، مع تقديم كل الدعم للطلاب والطالبات، وكذلك المعلمين والإداريين، لضمان نجاح العملية التعليمية، وتوفير المناخ الملائم للتعليم وتحفيز أبنائنا الطلاب لتحقيق أعلى معدلات التفوق.

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