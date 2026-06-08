اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه المنطقة بمصيف بلطيم في كفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي اليوم عن منطقة الأمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الانتهاء من الأعمال.

سبب انقطاع الكهرباء

وأرجعت الوحدة المحلية سبب ذلك لإجراء عملية إحلال وتجديد الشبكة بمحول حنورة بمنطقة الأمل وتجديد أعمدة وأسلاك جديدة وذلك لتحسين الجودة الكهربائية داخل المدينة.

وفي سياق آخر، يتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال رفع كفاءة وتجميل مدخل النرجس ومداخل المدينة ضمن فعاليات مبادرة «جميلة يا بلدي»، في إطار استمرار جهود تحسين المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وتعزيز مستوى الخدمات على مدار الساعة.