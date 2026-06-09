محاكمة 7 متهمين في خلية شبكة العملة الإرهابية.. اليوم

تستكمل محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، 7 متهمين بالإضرار بالاقتصاد القومي، فى القضية المعروفة بخلية شبكة العملة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع، أنهم خلال الفترة من مطلع عام 2022 حتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ومحافظات أخرى ارتكبوا جرائم الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية والإضرار بالنظام المالى والبنكي.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بشراء العملات الأجنبية من المصرين العاملين بالخارج، واعطاء ذويهم ما يقابلها بالعملات المحلية، مما أضر بالإقتصاد القومى للبلاد.