ريال مدريد يؤمّن دفاعه.. روديجر يواصل رحلته في سانتياجو برنابيو حتى 2027

كشفت صحيفة "AS" الإسبانية أن المدافع الألماني أنطونيو روديجر توصل إلى اتفاق نهائي مع ريال مدريد بشأن تمديد عقده مع النادي الملكي.

وبحسب الصحيفة، فقد وقع روديجر بالفعل على عقد جديد لمدة موسم إضافي، ليواصل مشواره داخل صفوف ريال مدريد حتى صيف عام 2027، في خطوة تعكس ثقة إدارة النادي في قدرات المدافع الألماني ودوره المهم داخل الفريق.

ويُعد روديجر أحد الركائز الأساسية في خط دفاع ريال مدريد منذ انضمامه إلى الفريق، حيث قدم مستويات مميزة وساهم في العديد من النجاحات المحلية والقارية، ما دفع إدارة النادي إلى تأمين استمراره لفترة أطول.

ومن المنتظر أن يعلن ريال مدريد رسميًا عن تمديد التعاقد خلال الفترة المقبلة، ليحسم الجدل حول مستقبل اللاعب الذي ارتبط اسمه في الأشهر الأخيرة بعدد من الأندية الأوروبية.