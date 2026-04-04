تقارير تكشف مصير أنطونيو روديجر مع ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد بدأ مفاوضاته لتجديد عقد مدافعه الألماني الدولي أنطونيو روديجر.

وكتبت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عبر حسابها على “فيسبوك”: "صحيفة "الموندو" الإسبانية: ريال مدريد يقترب من الاتفاق مع أنطونيو روديجر لتجديد عقده لموسم إضافي، ليستمر حتى يونيو 2027".

ويرغب الريال، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية في الإبقاء على روديجر كونه مدافعا من أصحاب الخبرات، لا سيما في ظل الرحيل المتوقع للنمساوي ديفيد ألابا الذي لم يستفد منه الفريق كثيرا بسبب كثرة إصاباته.

وينتهي عقد روديجر مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، بينما يتجه كلا الطرفين لخيار تمديد التعاقد لفترة أطول.